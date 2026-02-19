Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Το μικρό εστιακό βάθος κατατάσσει τον σεισμό στις επιφανειακές δονήσεις, οι οποίες συνήθως γίνονται περισσότερο αισθητές από τον πληθυσμό.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.