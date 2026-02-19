Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το επίκεντρο εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Το μικρό εστιακό βάθος κατατάσσει τον σεισμό στις επιφανειακές δονήσεις, οι οποίες συνήθως γίνονται περισσότερο αισθητές από τον πληθυσμό.
🚨 Preliminary M5.5 earthquake detected
📍 Southern Iran
📏 Depth: 10 km
🕒 2026-02-19 03:43 UTC
🏢 Source: #GFZ
🆔 #rs2026dmfzkn@raspishake
Event ➡️ https://t.co/Vbc3hdJ8vQ
Join the largest #CitizenScience EQ community ➡️ https://t.co/Y5O0dgJYzd pic.twitter.com/rTfNlQNNug
— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) February 19, 2026
Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.