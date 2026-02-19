Με την πρόωρη έξοδό της η Λαγκάρντ θα άνοιγε τον δρόμο στους Ευρωπαίους ηγέτες να συμφωνήσουν σε έναν αξιόπιστο διάδοχό της, πριν ενδεχομένως εγκατασταθεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων ένας ευρωσκεπτικιστής ακροδεξιός, που μπορεί να προκαλέσει τρικυμία και στην επιλογή του επόμενου επικεφαλής ενός από τα καίρια θεσμικά όργανα της Ε.Ε., σύμφωνα με τη «FT» και ανάλογα δημοσιεύματα στον Tύπο. Παρότι εντός ολίγων ωρών χθες, εκπρόσωπος της ΕΚΤ δήλωσε πως «η πρόεδρος δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με πρόωρη αποχώρηση και είναι πλήρως επικεντρωμένη στην αποστολή της», η συζήτηση για το ζήτημα της διαδοχής της Λαγκάρντ προσεχώς άνοιξε και ήδη ονόματα πιθανών υποψηφίων κυκλοφορούν.

Λεπέν και Μπαρντελά φοβίζουν

Το σενάριο επίσπευσης των διαδικασιών συνδέεται με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι γαλλικές εκλογές. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει 3η θητεία και σε πολλές δημοσκοπήσεις, εδώ και μήνες, προηγείται η «σιδηρά κυρία» της γαλλικής Ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν. Αν και η ίδια έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και έχει εφεσιβάλει την απόφαση, δεν αποκλείεται, σε περίπτωση κωλύματος, να τη διαδεχθεί ο προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, νυν επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού. Αμφότεροι έχουν εκφράσει ευρωσκεπτικιστικές θέσεις, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε κύκλους της Ε.Ε. για τη μελλοντική σχέση του Παρισιού με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η Λεπέν μιλούσε ακόμη και για έξοδο από την ευρωζώνη. Ο Μπαρντελά, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, δήλωνε πως θα πιέσει την ΕΚΤ να επαναφέρει την ποσοτική χαλάρωση ως μέσο για την αντιμετώπιση του διογκωμένου χρέους της γαλλικής οικονομίας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Η πιθανότητα να είναι κάποιος από το ντουέτο ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας ανησυχεί πολλούς Γάλλους, αλλά και Ευρωπαίους, που φοβούνται πως θα προκαλέσουν εντάσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κλυδωνισμούς και στην Ευρωζώνη. Φέρεται να εξετάζεται λοιπόν η λήψη απόφασης για τη νέα ηγεσία της ΕΚΤ πριν από τις γαλλικές εκλογές, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης με έναν ακροδεξιό, που για πρώτη φορά μεταπολεμικά θα έχει το ύπατο αξίωμα σε μία από τις χώρες-πυλώνες του μπλοκ.

Συμφωνία- πακέτο

Η επιλογή του επόμενου προέδρου της ΕΚΤ (διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά από διαβούλευση και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) αποτελεί κρίσιμη απόφαση για την Ευρωζώνη. Η θητεία της Λαγκάρντ ξεκίνησε το 2019, μετά από ένα παζάρι του Μακρόν με την τότε καγκελάριο της Γερμανίας, Ανγκελα Μέρκελ, που κατέληξε σε συμφωνία σε ένα πακέτο διορισμών που περιελάμβανε και την ανάληψη της προεδρίας της Κομισιόν. Η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέλαβε επικεφαλής της Ε.Ε. και η Λαγκάρντ μετακόμισε από γενική διευθύντρια του ΔΝΤ στη Φρανκφούρτη. Παρότι η ΕΚΤ εδρεύει στην Φρανκφούρτη, μέχρι σήμερα δεν έχει κρατήσει το τιμόνι της Γερμανός και ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, φέρεται να θέλει να το πετύχει.

Μια νέα συμφωνία-πακέτο για να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών μπορεί να υπάρξει και αυτή τη φορά, καθώς πέραν της θέσης του προέδρου, λήγουν και άλλες θητείες σε σημαντικά πόστα στην ΕΚΤ το 2027, όπως του επικεφαλής οικονομολόγου, Φίλιπ Λέιν, και της Γερμανίδας Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Τα ονόματα που ακούγονται

Η Σνάμπελ φέρεται να ενδιαφέρεται για την καρέκλα της Λαγκάρντ, όπως και ο συμπατριώτης της, νυν πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ. Στις λίστες των πιθανών διαδόχων της Λαγκάρντ συγκαταλέγονται και ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, ο οποίος εμφανίζεται ως φαβορί σε σχετικές δημοσκοπήσεις οικονομολόγων, και ο Ισπανός πρώην κεντρικός τραπεζίτης, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος.

«Ολοι θέλουν να κρατήσουν την ΕΚΤ σε σταθερά χέρια και θέλουν ο πρόεδρος της ΕΚΤ να έχει ισχυρή αξιοπιστία στην αγορά. Ολοι οι κορυφαίοι υποψήφιοι αυτή τη στιγμή το έχουν αυτό», σύμφωνα με τη Ρεμπέκα Κρίστι, αναλύτρια στο think tank Bruegel. «Η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ είναι το κλειδί για την ομαλή μετάβαση στην ΕΚΤ. Η προστασία του ενιαίου νομίσματος είναι ζωτικής σημασίας», υπογραμμίζεται σε ανάλυση στο Reuters.