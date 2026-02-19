Ωστόσο, έχει έντονο συγγραφικό έργο που αγκαλιάζεται από τον κόσμο. Αυτή τη φορά, η Αγγελική Νικολούλη επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπλήξη στο κοινό της. Τα βιβλία της μεταφέρονται στη μικρή οθόνη, σε μορφή σειρών, και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Ο Γρηγόρης Μελάς αποκάλυψε, στο Πρωινό της Πέμπτης, ότι θα έχουμε πέντε κύκλους σειρών των 6 επεισοδίων, με την σκηνοθεσία να παραμένει ανοιχτή παρότι η αρχική συμφωνία ήταν με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

Αγγελική Νικολούλη: Τα βιβλία της γίνονται σειρά – Όλες οι λεπτομέρειες

«Μιλάμε για πέντε κύκλους, των 6 επεισοδίων, που κάθε κύκλος θα είναι και ένα βιβλίο της. Δεν μιλάμε για μια απλή παραγωγή αλλά διεθνή. Πέρα από την Faliro House Production που έχει αναλάβει την ελληνική παραγωγή. Ο λόγος που αναφέρεται η διεθνή συμπαραγωγή είναι επειδή ετοιμάζονται και για τις πλατφόρμες.

Οι ιστορίες γράφονται από Ισπανούς σεναριογράφους. Ένα άλλο σημείο που αξίζει να το αναφέρουμε είναι ότι αυτές τις σειρές θα τις σκηνοθετούσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Επειδή πήγαν τα γυρίσματα λίγο αργότερα από τον προγραμματισμό, λόγω άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει να είναι», αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

