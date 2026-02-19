Οι ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού ωστόσο ήταν καταιγιστικές. Έδειξε βίντεο και φωτογραφίες στον κατηγορούμενο, ο οποίος αν και δήλωσε συγκλονισμένος, δεν ξέφυγε χιλιοστό από την γραμμή άμυνας που είχε συναποφασίσει με τους δικηγόρους του, επιρρίπτοντας το σύνολο των ευθυνών σε συνεργάτες και μηχανικούς.

«Είμαι απόφοιτος Λυκείου του τμήματος Οικονομίας και Διοίκησης και ως εκ τούτου στερούμαι παντελώς και της παραμικρής τεχνικής γνώσεως μηχανολογικών ή άλλων εγκαταστάσεων, της λειτουργίας και του ελέγχου».





Μετά την πολύωρη απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Χρησιμοποιώντας πολλές φορές το επιχείρημα πως ο ίδιος δεν γνώριζε ότι υπήρχε κίνδυνος, υπερθεμάτισε αναφέροντας ότι στο εργοστάσιο εργάζονταν τρία από τα παιδιά του και πολλοί συγγενείς, ενώ στον χώρο έπαιζε καθημερινά ο 8χρονος γιος του.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν είχε καμία γνώση για την οσμή αερίου, που σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής και τις μαρτυρικές καταθέσεις, υπήρχε στον χώρο μήνες πριν την φονική έκρηξη.

«Δεν υπήρξε ενημέρωσή μου και γνώση για οσμή αερίου. Η τυχόν οσμή από τις τουαλέτες αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού. Ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε προς εμένα».





Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης

Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» με την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου στη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο συνήγορος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων «Ζυγός», ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένας δόλος από την πλευρά του εντολέα του για αυτό το περιστατικό. Δήλωσε ότι ο εντολέας του καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης επαναλάμβανε ότι είναι συγκλονισμένος από το αποτέλεσμα της έκρηξης και ότι ουδέποτε γνώριζε ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό ενδεχόμενο έκρηξης, ούτε ότι υπήρχε διαρροή προπανίου και ότι είχε διαβρωθεί κάποιος υπόγειος σωλήνας, λέγοντας ότι όλα αυτά τα κάνουν οι μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, χωρίς να έχουν απαραίτητα ενημερώσει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Ο συνήγορος ανέφερε όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, τόσο στο απολογητικό υπόμνημά του αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις του ανακριτή.





Σύμφωνα με το ertnews, η εισαγγελέας στην υπόθεση, προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων Ευτυχία Μελετοπούλου ήταν η πρώτη που ζήτησε την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», για να συμφωνήσει μαζί της ο ανακριτής και να προχωρήσει η διαδικασία για την προφυλάκιση του, το βράδυ της Τετάρτης (18/02). Όταν η υπεράσπιση πάρει τα σχετικά έγγραφα από τις πραγματογνωμοσύνες, θα προχωρήσει στην έφεση της προφυλάκισης, ζητώντας την αποφυλάκιση του εργοστασιάρχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα στοιχεία είναι αδιάσειστα και παρουσιάζουν ότι ο ίδιος γνώριζε για την μυρωδιά, καθώς του το είχαν μεταφέρει, παρά το ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει φτάσει ποτέ στα αυτιά του, παρά τις τελευταίες ημέρες πριν την έκρηξη.

Η στιγμή τρόμου που μηχανικός βρίσκει τη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο

Συναγερμός επικράτησε στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όταν μηχανολόγος από τη Λάρισα που κλήθηκε από τη ΔΑΕΕ για έλεγχο, εντόπισε εκτεταμένη διαρροή προπανίου στις σωληνώσεις της εγκατάστασης.

Κατά τη στιγμή της μέτρησης, διαπιστώθηκε ότι η διαρροή ήταν σημαντική στο σημείο που είχαν ανοίξει για να εντοπίσουν το «σημείο-μηδέν». Στο βίντεο που καταγράφηκε, ο μηχανικός ακούγεται να λέει: «2000 BPM. Έχει χτυπήσει κόκκινο», περιγράφοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Ειδικοί επισήμαναν ότι η διαρροή θα μπορούσε να είχε ανιχνευθεί εύκολα με ένα απλό μηχάνημα κόστους κάτω από 100€, ενώ εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η έντονη μυρωδιά προπανίου στον χώρο είχε ήδη δημιουργήσει ανησυχία τις προηγούμενες μέρες.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κρίθηκε προφυλακιστέος την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, μετά από μαραθώνια απολογία διάρκειας περίπου πέντε ωρών. Η ανακρίτρια και η εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του ότι δεν γνώριζε τη διαρροή, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές Τρικάλων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κατά την ανάκριση προβλήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο, ενώ το βασικό ερώτημα αφορούσε το αν γνώριζε ο ιδιοκτήτης την ύπαρξη της διαρροής πριν από την έκρηξη. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ενημερώθηκε πολύ αργά για την έντονη οσμή του αερίου, κάτι που όμως συγκρούεται με τα ευρήματα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι η ευθύνη του επιχειρηματία δεν μπορεί να μετακυλιστεί πλήρως, ειδικά όταν τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, παρά τις προσπάθειες του κατηγορουμένου να εμφανιστεί συγκλονισμένος και να υποστηρίξει ότι στον χώρο έπαιζαν τα παιδιά του.

Μεταξύ άλλων, ο επιχειρηματίας ισχυρίστηκε πως είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και διευθύνει μία επιχείρηση με πολύ μεγάλο τζίρο και δεν θα μπορούσε να έχει γνώση για τα τεχνικά ζητήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο είχε συνεργάτες γύρω του, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτή τη δουλειά. Δήλωσε, παράλληλα, ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους.