Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 75 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λασιθίου, σε θαλάσσιο χώρο και το εστιακό βάθος ήταν 5,1 χιλιόμετρα.
Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου επέστρεψε με τις εορταστικές εκδηλώσεις του Καρναβαλιού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με λαμπερά, «τρελά» κουστούμια, ρυθμούς σάμπα που ηχούν μέχρι το ξημέρωμα και εκατοντάδες θορυβώδη πάρτι που «πλημμυρίζουν» τους δρόμους.