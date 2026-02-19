Η καταγγέλλουσα είχε καταθέσει στην αστυνομία ότι η κακοποίηση ξεκίνησε όταν το παιδί της ήταν 9 ετών. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, η 56χρονη φιλοξενούσε στο σπίτι της την καταγγέλλουσα και το παιδί της, ενώ οι αξιόποινες πράξεις τελούνταν όταν απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι. Στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης εξετάστηκε ο 18χρονος από ειδικούς και η κατάθεσή του περιλήφθηκε στη δικογραφία.

Υπό αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος της 56χρονης, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Η 56χρονη αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας –κατά πληροφορίες– ότι πρόκειται για εκδικητική καταγγελία, όταν ζήτησε από την καταγγέλλουσα να συμμετάσχει στα έξοδα του σπιτιού, γεγονός που πυροδότησε ένταση στις σχέσεις τους. Φέρεται δε να απολογήθηκε ότι η οικογένειά της απασχολούσε παλιότερα την καταγγέλλουσα ως οικιακή βοηθό στο εξοχικό τους και είχαν αναπτυχθεί συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ τους – γι’ αυτό τη φιλοξενούσε επί μακρόν με το παιδί της.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων την απαγόρευση επικοινωνίας ή προσέγγισης με τον 18χρονο. Ηδη η καταγγέλλουσα και ο γιος της έχουν εγκαταλείψει το σπίτι της κατηγορουμένης και ζουν σε άλλη οικία.

ΑΠΕ