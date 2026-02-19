Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

Γεγονότα

1822

Η Ναυμαχία των Πατρών. Ελληνικός στόλος, υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, στον οποίο μετέχουν 27 υδραίικα, 20 σπετσιώτικα και 16 ψαριανά πλοία, καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο υπό τον Καραπεπέ Αλή.

1877

Το μπαλέτο του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι «Η Λίμνη των Κύκνων» κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας.

1913

Ο Ελληνικός Στρατός σφίγγει τον κλοιό του γύρω από τα Ιωάννινα. Το βράδυ οι Τούρκοι ζητούν συνθηκολόγηση.

1944

Νορβηγοί αντάρτες βυθίζουν στη Βόρεια Θάλασσα οχηματαγωγό, με το οποίο οι Ναζί μεταφέρουν όλα τα αποθέματά τους σε βαρύ ύδωρ, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν καθοριστικά οι προσπάθειες του Χίτλερ να κατασκευάσει πρώτος την ατομική βόμβα.

1992

Ιδρύεται η αγγλική Premier League, μετά από απόφαση των διοικήσεων των 22 ομάδων που αγωνίζονταν την περίοδο 1991-92 στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, με σκοπό τη διοργάνωση του πρωταθλήματος και τη διαπραγμάτευση των οικονομικών συμφωνιών που το αφορούν από τις ίδιες τις ομάδες.

2015

Η Ελλάδα και οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης καταλήγουν σε συμφωνία για την παράταση της δανειακής σύμβασης κατά τέσσερις μήνες (2ο μνημόνιο), έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις στο Γιούρογκρουπ.

Γεννήσεις

1802

Αναστάσιος Πολυζωίδης, έλληνας πολιτικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας και δικαστικός. (Θαν. 7/7/1873)

1948

Χριστόφορος Πισσαρίδης, κύπριος οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ το 2010.

1967

Κερτ Κομπέιν, αμερικανός μουσικός, δημιουργός του συγκροτήματος grunge Nirvana. (Θαν. 5/4/1994)

Θάνατοι

1920

Ρόμπερτ Έντουαρντ Πίρι, αμερικανός εξερευνητής. Το 1909 εξερεύνησε τον Βόρειο Πόλο, μαζί με τον Μάθιου Χένσον. (Γεν. 6/5/1856)

1960

Βασίλης Λογοθετίδης, έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 1898)

1993

Φερούτσιο Λαμποργκίνι, ιταλός βιομήχανος και κατασκευαστής πολυτελών αυτοκινήτων και γεωργικών ελκυστήρων. (Γεν. 28/4/1916)