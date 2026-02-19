Παράλληλα, σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Ανατολή ήλιου: 07:08
Δύση ήλιου: 18:09
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 1 λεπτά
Σελήνη: 7.9 ημερών
Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου επέστρεψε με τις εορταστικές εκδηλώσεις του Καρναβαλιού στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με λαμπερά, «τρελά» κουστούμια, ρυθμούς σάμπα που ηχούν μέχρι το ξημέρωμα και εκατοντάδες θορυβώδη πάρτι που «πλημμυρίζουν» τους δρόμους.