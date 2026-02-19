Αρχικά θεωρήθηκαν αγνοούμενοι, ωστόσο οι δύο ορειβάτες κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις Αρχές. Αφού ενημέρωσαν ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, έδωσαν στη συνέχεια το στίγμα για το που βρίσκονται διαβεβαιώνοντας τα σωστικά συνεργεία ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Μετά από λίγη ώρα, έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ, αλλά και δυνάμεις της πυροσβεστικής που είχαν ήδη προσδιορίσει κατά προσέγγιση το σημείο όπου βρίσκονταν οι ορειβάτες.