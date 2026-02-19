Συγκεκριμένα καταγράφει 29,4% (ενισχυμένη κατά 0,9% από τον Ιανουάριο), διατηρώντας καθαρή απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,7%.





Αναλυτικά:

ΝΔ 29,4%

ΠΑΣΟΚ 12,7%

Πλεύση Ελευθερίας 11,2%

Ελληνική Λύση 10,9%

ΚΚΕ 8,3%

ΣΥΡΙΖΑ 5,4%

Φωνή Λογικής 4,2%

ΜέΡΑ25 3,3%

Νέα Αριστερά 1,9%

Νίκη 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,3%

Σπαρτιάτες 0,5%

Λοιπά 9%

Στην πρόθεση ψήφου, η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι στις 12,1 μονάδες.

Αναλυτικά:

ΝΔ 21,4%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,1%

Ελληνική Λύση 8%

ΚΚΕ 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ 4%

Φωνή Λογικής 3,1%

ΜέΡΑ25 2,4%

ΝΙΚΗ 1,4%

Νέα Αριστερά 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας 0,9%

Σπαρτιάτες 0,3%

Λοιπά 6,4%

Άκυρο/Λευκά 5,4%

Δεν θα ψηφίσουν 6,6

Αναποφάσιστοι 11,9%

ΔΑ 3,3%

Τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Η δημοσκόπηση «δοκίμασε» και τη δυναμική ενδεχόμενων νέων πολιτικών σχηματισμών. Πτωτική τάση εμφανίζει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Καρυστιανού, που έχει απότομες απώλειες στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Παράλληλα η δημοτικότητά υποχωρεί στο 38% (από 50%), καθώς οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της φαίνεται να της κόστισαν σε ένα τμήμα του κεντροαριστερού κοινού. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την ηγεσία της συγκεντρώνει συνολικά 29% ενδιαφέροντος.

Οριακή πτώση εμφανίζει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός συσπειρώνει σημαντικές δυνάμεις (42% και 40%) μεταξύ των αριστερών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, αλλά έχει περιορισμένη πρόσβαση 17%) στους κεντρώους.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μην έχει αντίπαλο. Καταλληλότερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται ξανά με 26%, ενώ ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου 8% και Κυριάκος Βελόπουλος με 6%. Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πρώτη, ενώ ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

