Συγκεκριμένα καταγράφει 29,4% (ενισχυμένη κατά 0,9% από τον Ιανουάριο), διατηρώντας καθαρή απόσταση από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 12,7%.
Αναλυτικά:
- ΝΔ 29,4%
- ΠΑΣΟΚ 12,7%
- Πλεύση Ελευθερίας 11,2%
- Ελληνική Λύση 10,9%
- ΚΚΕ 8,3%
- ΣΥΡΙΖΑ 5,4%
- Φωνή Λογικής 4,2%
- ΜέΡΑ25 3,3%
- Νέα Αριστερά 1,9%
- Νίκη 1,9%
- Κίνημα Δημοκρατίας 1,3%
- Σπαρτιάτες 0,5%
- Λοιπά 9%
Στην πρόθεση ψήφου, η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ είναι στις 12,1 μονάδες.
Αναλυτικά:
- ΝΔ 21,4%
- ΠΑΣΟΚ: 9,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 8,1%
- Ελληνική Λύση 8%
- ΚΚΕ 6,1%
- ΣΥΡΙΖΑ 4%
- Φωνή Λογικής 3,1%
- ΜέΡΑ25 2,4%
- ΝΙΚΗ 1,4%
- Νέα Αριστερά 1,4%
- Κίνημα Δημοκρατίας 0,9%
- Σπαρτιάτες 0,3%
- Λοιπά 6,4%
- Άκυρο/Λευκά 5,4%
- Δεν θα ψηφίσουν 6,6
- Αναποφάσιστοι 11,9%
- ΔΑ 3,3%
Τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα
Η δημοσκόπηση «δοκίμασε» και τη δυναμική ενδεχόμενων νέων πολιτικών σχηματισμών. Πτωτική τάση εμφανίζει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Καρυστιανού, που έχει απότομες απώλειες στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς. Παράλληλα η δημοτικότητά υποχωρεί στο 38% (από 50%), καθώς οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της φαίνεται να της κόστισαν σε ένα τμήμα του κεντροαριστερού κοινού. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό την ηγεσία της συγκεντρώνει συνολικά 29% ενδιαφέροντος.
Οριακή πτώση εμφανίζει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός συσπειρώνει σημαντικές δυνάμεις (42% και 40%) μεταξύ των αριστερών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, αλλά έχει περιορισμένη πρόσβαση 17%) στους κεντρώους.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μην έχει αντίπαλο. Καταλληλότερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται ξανά με 26%, ενώ ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου 8% και Κυριάκος Βελόπουλος με 6%. Στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πρώτη, ενώ ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δείτε την έρευνα: