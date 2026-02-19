Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και βετεράνος με 15ετή καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι το project αποτελεί το «κλειδί» για την υπέρβαση της οικονομικής στασιμότητας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. «Το NBA θα δώσει τη λύση στην πολυπλοκότητα», είπε, και εξήγησε πως το παγκόσμιο brand, το κύρος, η οργανωτική κλίμακα και η οικονομική δύναμη του NBA θα αποτυπωθούν στην ήπειρο. Ο Τούρκογλου επισήμανε ότι χωρίς τον αμερικανικό παράγοντα το μέλλον μοιάζει περίπλοκο, καθώς ήδη υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστές διοργανώσεις που διασπούν το προϊόν και μειώνουν την ελκυστικότητα για χορηγούς και τηλεοπτικά δίκτυα.

Σκληρή ήταν η κριτική του στη λειτουργία της EuroLeague. Ο Τούρκογλου υποστήριξε ότι η αξία της βασίζεται αποκλειστικά στην ιστορία των συλλόγων και όχι στην ίδια τη δομή της διοργάνωσης, και τόνισε πως ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε και η Αναντολού Εφές μεταφέρουν την ίδια αξία ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Κατήγγειλε ότι «υπάρχει σχεδόν δεκαπλάσια διαφορά ανάμεσα στο τι ξοδεύουν και στο τι βγάζουν οι σύλλογοι. Λένε ότι είναι η καλύτερη λίγκα, αλλά αυτό αφορά μόνο τις 13 ομάδες-μετόχους με συμβόλαιο τύπου Α». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «ειλικρινά με εκπλήσσει που θεωρούν ακόμα τους εαυτούς τους ως την κορυφαία οργάνωση», ενώ επισήμανε ότι πολλοί σύλλογοι αναζητούν πρόσθετα έσοδα με εμπορικές συμφωνίες σε Άμπου Ντάμπι και σε άλλες αγορές εκτός Ευρώπης.

Ο Τούρκογλου αποκάλυψε επίσης σχέδια για την αύξηση της παρουσίας του NBA στην Τουρκία, ακολουθώντας το παράδειγμα πόλεων όπως το Λονδίνο και το Βερολίνο, όπου, όπως ανέφερε, αγωνίστηκαν οι Γκρίζλις με τους Μάτζικ. Ανέφερε τη διοργάνωση ενός επίσημου αγώνα NBA στην Τουρκία τα επόμενα χρόνια, τη φιλοξενία προπονητικών καμπ του NBA στο Turkcell Basketball Development Center και την οργάνωση του προπονητικού καμπ της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ (Team USA) ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA το 2027, μαζί με φιλικούς αγώνες προετοιμασίας. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τόνισε ότι αυτές οι κινήσεις στοχεύουν στην αύξηση της προβολής, στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων για συλλόγους και στην αναβάθμιση υποδομών, και δήλωσε ότι υπάρχει διάθεση συνεργασίας με διεθνείς φορείς για την προώθηση του αθλήματος.

Σε ακόμα πιο αιχμηρούς τόνους ο Τούρκογλου κατηγόρησε την τρέχουσα διοίκηση ότι «δεν φέρνει έσοδα» και επανέλαβε πως «αν το NBA στηρίξει οικονομικά τις ομάδες θα έχει το προβάδισμα». Επισήμανε ότι οι κλειστές συμβάσεις και το μοντέλο που εξυπηρετεί μόνο τις 13 ομάδες-μετόχους επιβαρύνουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον και ωθούν συλλόγους να αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Ανέφερε επίσης ότι συζητούνται διεθνείς συνεργασίες που περιλαμβάνουν χορηγίες, διεθνή τουρνουά και κοινές αγωνιστικές πλατφόρμες προκειμένου να εξασφαλιστεί ρευστότητα και μεγαλύτερη προσέλευση κοινού. Η τουρκική ομοσπονδία δηλώνει έτοιμη να υποστηρίξει πιλοτικά events και διοργανώσεις στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων.