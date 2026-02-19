Η 22χρονη αθλήτρια του ελεύθερου σκι, που γεννήθηκε στις ΗΠΑ και εκπροσωπεί την Κίνα στη φετινή διοργάνωση που διεξάγεται σε Μιλάνο-Κορτίνα, ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν ένιωθε απογοητευμένη που δεν κέρδισε χρυσό μετάλλιο στους φετινούς Αγώνες.

«Τα βλέπετε ως δύο ασημένια μετάλλια που κερδίσατε ή ως δύο χρυσά μετάλλια που χάσατε;», ρώτησε ο δημοσιογράφος σε συνέντευξη Τύπου μετά το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο που κέρδισε σε αυτούς τους αγώνες. Κατά τη διάρκεια του ντεμπούτου της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2022, η Γκου είχε κερδίσει δύο χρυσά μετάλλια.

Η Γκου γέλασε αρχικά με την ερώτησή του, αλλά αμέσως μετά χωρίς δισταγμό, απάντησε: «Είμαι η πιο διακεκριμένη γυναίκα στο ελεύθερο σκι στην ιστορία. Νομίζω ότι αυτό είναι από μόνο του μια απάντηση. Πώς να το πω; Η κατάκτηση ενός μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μια εμπειρία που αλλάζει τη ζωή κάθε αθλητή. Το να το κάνεις πέντε φορές είναι εκθετικά πιο δύσκολο, γιατί κάθε μετάλλιο είναι εξίσου δύσκολο για μένα, αλλά οι προσδοκίες όλων των άλλων αυξάνονται, σωστά; Και έτσι, η κατάσταση με τα δύο μετάλλια που χάθηκαν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι είναι μια κάπως γελοία οπτική γωνία», πρόσθεσε.

Το βίντεο γρήγορα συγκέντρωσε σημαντική προσοχή στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να την επαινούν για την αυτοπεποίθησή της και την ψυχραιμία της.

Ποια είναι η Έιλιν Γκου

Η Έιλιν Γκου είναι μια σκιέρ freestyle που συναντάται μια φορά σε κάθε γενιά. Από το να γίνει η πρώτη σκιέρ freestyle που κέρδισε τρία μετάλλια σε μία μόνο διοργάνωση Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έως το να εμφανιστεί στα εξώφυλλα των περιοδικών Time Magazine, Vogue Hong Kong και China’s In Style Magazine, κι όλα αυτά ενώ σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, επαναπροσδιορίζει συνεχώς τι σημαίνει να είσαι αθλητής.

Η συνέντευξη και το εξώφυλλο στο Time δείχνει ιδιαίτερα πώς η πολιτιστική επίδραση της Γκου έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια των χειμερινών σπορ. Στο άρθρο, τιμάται όχι μόνο για τα επιτεύγματά της στις πίστες, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αναδιαμορφώνει το νόημα του να είσαι σύγχρονος αθλητής και πολυδιάστατος άνθρωπος με υψηλές επιδόσεις.

«Είμαι φοιτήτρια πλήρους απασχόλησης και πολύ αθλητική», δήλωσε στο Time η Γκου που σπουδάζει κβαντική φυσική. «Μπορώ να συζητήσω με έναν φυσικό και να υπερασπιστώ τις απόψεις μου, αλλά και να περπατήσω στην πασαρέλα την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά επαναστατικό, ειδικά για μια νεαρή κοπέλα. Γιατί το να έχεις πολλές ιδιότητες συμβαίνει συχνά σε διαφορετικές φάσεις της ζωής».

Η καριέρα της Γκου στο ελεύθερο σκι ξεκίνησε στην περιοχήτης λίμνης Τάχο της Καλιφόρνιας, σε ηλικία τριών ετών. Στα οκτώ της, εντάχθηκε στην ομάδα freeskiing του Northstar California Resort και ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το πρώτο της εθνικό πρωτάθλημα. Ενώ οι περισσότεροι freeskiers έχουν αγωνιστικό υπόβαθρο, η μητέρα της, την έστειλε κατευθείαν στο πάρκο, καθώς θεωρούσε ότι οι αγώνες ήταν πολύ επικίνδυνοι.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών, η Γκου συγκλόνισε τον διεθνή κόσμο του ελεύθερου σκι όταν έγινε η πρώτη Κινέζα αθλήτρια που κέρδισε χρυσό μετάλλιο στα X Games και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τρία μετάλλια στα X Games ως rookie. Η 36ωρη πορεία της ξεκίνησε με χρυσό μετάλλιο στο Ski Slopestyle, το οποίο ακολούθησε χάλκινο μετάλλιο στο Ski Big Air και χρυσό μετάλλιο στο Ski Super-pipe.

Μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο της στα X Games 2021, η Γκου κέρδισε το χρυσό στο Slopestyle, το χρυσό στο Halfpipe και το χάλκινο στο Big Air στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άσπεν 2021 – όλα αυτά ενώ αντιμετώπιζε ένα σπασμένο δάχτυλο και ένα σχισμένο πλευρικό σύνδεσμο του αντίχειρα που υπέστη κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αυτό το εντυπωσιακό κατόρθωμα την έκανε την πρώτη freeskier που κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIS Freeski.

Κοιτάζοντας τη λίστα των επιτευγμάτων και των κατορθωμάτων της, είναι σαφές ότι ζει με το σύνθημα: «Ό,τι κάνω, θέλω να το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις». Μετά από εντυπωσιακές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021, δέχτηκε τα χρυσά μετάλλια με ταπεινότητα – αλλά δύο τρίτες θέσεις στο Freeski Big Air άναψαν τη φλόγα μέσα της.

Μόλις 10 μήνες αργότερα, επέστρεψε στο χιόνι και έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να εκτελέσει ένα double cork 1440 κατά τη διάρκεια της προπόνησής της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου στο Στουμπάι της Αυστρίας, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μια σημαντική δύναμη στη διεθνή σκηνή του ελεύθερου σκι.

Μετά από μια μνημειώδη σεζόν το 2021, η Αμερικανίδα σκιέρ έγινε πρωτοσέλιδο στις διεθνείς εφημερίδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2022. Όχι για τα αθλητικά, ακαδημαϊκά επιτεύγματά της, αλλά για την απόφασή της να εκπροσωπήσει την Κίνα – τη γενέτειρα της μητέρας της – στους Αγώνες. Το κίνητρό της: να εμπνεύσει και να προωθήσει το μέλλον του ελεύθερου σκι και να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις γυναίκες αθλήτριες.

Με τα μάτια όλου του κόσμου στραμμένα πάνω της, άφησε το σκι της να μιλήσει από μόνο του. Στο Πεκίνο 2022, η Γκου έγινε η νεότερη Ολυμπιονίκης στο ελεύθερο σκι, αφού κέρδισε χρυσά μετάλλια στο halfpipe και στο big air, καθώς και ένα ασημένιο μετάλλιο στο slopestyle. Έγινε επίσης η πρώτη freeskier που κέρδισε τρία μετάλλια σε μία μόνο χειμερινή Ολυμπιάδα.

Πριν από κάθε σημαντικό αγώνα freeski, ένας σχολιαστής παρουσιάζει έναν αθλητή διαβάζοντας μια σύντομη βιογραφία. Οι περισσότεροι αθλητές επιλέγουν να αναδείξουν τα αθλητικά τους επιτεύγματα, ενώ άλλοι προβάλλουν μοναδικές ιστορίες επιστροφής και αντοχής. Όταν όμως η Γκου συμμετείχε στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο στα X Games 2024, οι εκφωνητές τόνισαν τη φοίτησή της στο διάσημο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, αποκαλώντας τον αγώνα «The Stanford Showdown» και «The Battle of Higher Education», αποδεικνύοντας ότι η δημοτικότητά της ξεπερνά κατά πολύ τον κόσμο του ελεύθερου σκι. Τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα της ανακαλύφθηκαν σε νεαρή ηλικία. Εμπνευσμένη από το ενδιαφέρον της μητέρας της για τις επιστήμες, πέτυχε πρόωρη εισαγωγή στο Στάνφορντ.

Όταν η Gu δεν κάνει σκι ή δεν μελετά, εργάζεται ως μοντέλο για μερικές από τις πιο γνωστές μάρκες στον κόσμο. Έκανε τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2019 και από τότε έχει γίνει τακτική παρουσία στη βιομηχανία της μόδας, σύμφωνα με το Redbull. Από το ντεμπούτο της στις πασαρέλες στην επίδειξη Louis Vuitton Cruise 2023 μέχρι την εμφάνισή της στο εξώφυλλο της Vogue Hong Kong, του κινεζικού In Style Magazine και της έκδοσης του Harper’s Bazaar της Σιγκαπούρης, η μόδα έχει αναδειχθεί σε πυλώνα της αναδυόμενης καριέρας της Γκου, η οποία λέει πως το σκι και το μόντελινγκ έχουν πολλές ομοιότητες. «Και τα δύο απαιτούν μεγάλη αυτοπεποίθηση», λέει. «Και τα δύο λειτουργούν ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και προσωπικού στυλ και με προκαλούν να βγω από τη ζώνη άνεσής μου».