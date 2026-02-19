Ο Άρης Κόντος γεννήθηκε το 1983 στην Τιμισόαρα της Ρουμανίας και σε ηλικία ενός έτους ήρθε στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια τα πέρασε στην Αθήνα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε με τους γονείς του στην Κω, λόγω μετάθεσης του πατέρα του.

Ακολούθησαν οι σπουδές στην ηχοληψία και η παραμονή του για δύο χρόνια στον Καναδά. Τα επόμενα χρόνια στράφηκε στην ψυχολογία, σπουδάζοντας στη γενέτειρά του, ενώ ασχολήθηκε και με το μόντελιγνκ. Αν, ωστόσο, αναρωτιέστε πού αλλού τον έχετε δει… η απάντηση είναι στις Οικογενειακές Ιστορίες του ALPHA.

Άρης Κόντος: Από τις Οικογενειακές ιστορίες… σωσίας του Μπραντ Πιτ

«Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα», επισήμανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

«Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Μπραντ Πιτ, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί», πρόσθεσε λίγο πριν βρεθεί δίπλα στον Μπραντ Πιτ.





