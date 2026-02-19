Αντί για ενημέρωση για τις επιδόσεις των Αυστραλών αθλητών, η δημοσιογράφος σχολίασε τις τιμές του καφέ στην Ιταλία σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και έκανε μια ακατανόητη αναφορά σε «ιγκουάνα», λέγοντας: «Δεν είμαι σίγουρη για τα ιγκουάνα; Πού το πάμε με αυτό; Τέλος πάντων, ας μπούμε στα αθλητικά…». Το τελικό στιγμιότυπο, όπου η Μέισον πέφτει στο χιόνι και κάνει «αγγελάκια», προβλήθηκε ευρέως στα social media. Οι παρουσιαστές στο στούντιο προσπάθησαν αρχικά να «καλύψουν» την κατάσταση, αποδίδοντας την περίεργη ομιλία στο τσουχτερό κρύο και σχολιάζοντας ότι τα «χείλη είχαν παγώσει».

Την Πέμπτη το πρωί η Μέισον εμφανίστηκε ξανά ζωντανά για να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να αναλάβει την ευθύνη για την εικόνα της. Παραδέχτηκε ότι «είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν βγει στον αέρα» και εξήγησε ότι ο συνδυασμός του ποτού με το υψόμετρο, το έντονο κρύο και το γεγονός ότι δεν είχε φάει βραδινό επιδείνωσαν την κατάστασή της. «Εκτίμησα εντελώς λάθος την κατάσταση… Θέλω να αναλάβω πλήρως την ευθύνη. Δεν είναι αυτό το πρότυπο που θέτω για τον εαυτό μου και λυπάμαι ειλικρινά. Είμαι καλά, μάλλον απλά λίγο ντροπιασμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η ειλικρινής παραδοχή της δημοσιογράφου μετέτρεψε το συμβάν σε κύμα συμπαράστασης, ενώ τα βίντεο της σύνδεσης αναπαράχθηκαν χιλιάδες φορές σε πλατφόρμες όπως το Twitter και το Facebook.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης, όταν η Μέισον βρισκόταν στη μέση μιας χιονοθύελλας στο Λιβίνιο και επρόκειτο να μεταδώσει λεπτομέρειες για τις επιδόσεις αυστραλέζων αθλητών. Η ζωντανή μετάδοση έγινε εξωτερικά, με οπτικό υλικό από το πεδίο και σχόλια των παρουσιαστών στο στούντιο που προσπαθούσαν να κρατήσουν τη ροή της εκπομπής. Τα στιγμιότυπα και οι αντιδράσεις που ακολούθησαν άνοιξαν εκτενή δημόσια συζήτηση για τον τρόπο χειρισμού ζωντανών συνδέσεων, την ευαλωτότητα του δημοσιογραφικού προσωπικού υπό αντίξοες συνθήκες και την ταχύτητα διάδοσης περιεχομένου στα social media. Αντί για κύμα καταδίκης, ωστόσο, καταγράφηκε κύμα στήριξης προς τη δημοσιογράφο, σύμφωνα με τα σχόλια που συνοδεύουν τις αναρτήσεις και τις αναφορές των διεθνών μέσων.

Τα διεθνή μέσα κατέγραψαν το περιστατικό και οι αναρτήσεις που περιλάμβαναν αποσπάσματα της σύνδεσης απέσπασαν ευρεία διάδοση μέσα σε λίγες ώρες, δημιουργώντας συζητήσεις για τη διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων στη ζωντανή μετάδοση.