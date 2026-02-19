Εγκλωβισμένες σε έναν λαβύρινθο αγκυλώσεων, νομικών εμπλοκών, πολιτικών αντιπαραθέσεων και διοικητικών καθυστερήσεων παραμένουν για χρόνια, ακόμη και δεκαετίες ολόκληρες, μεγάλες επενδύσεις ανά την Ελλάδα, γεγονός που δημιουργεί περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας που αποθαρρύνει κεφάλαια, ακυρώνει σχέδια και στερεί από την οικονομία σημαντικούς πόρους. Εργα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον παραγωγικό χάρτη της χώρας, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να ενισχύσουν τον τουρισμό και να βελτιώσουν τις υποδομές, παραπέμπονται στις καλένδες χάνοντας σταδιακά την αρχική τους δυναμική. Κάποια εξ αυτών εσχάτως έχουν δείξει σημάδια επανεκκίνησης, καλλιεργώντας προσδοκίες για υλοποίησή τους στο προσεχές μέλλον.

Ο Σαββίδης στο Παλιούρι

Σημάδια επανεκκίνησης δείχνει το project του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής μετά την έγκριση εκτέλεσης εργασιών που έδωσε η διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων για τη συγκεκριμένη έκταση. Πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε το «πράσινο φως» για την εκκίνηση των εργασιών κατεδάφισης στην περιοχή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία «Παλιούρι Χαλκιδικής». Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι η έγκριση των μελετών για το παλιό Ξενία.

Φορέας του έργου και μισθώτρια της έκτασης είναι η εταιρία Premium Resort Development, στην οποία χρέη προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου ασκεί η Μαρία Γκοντσάροβα και χρέη αντιπροέδρου ο Αρτούρ Νταβιντιάν, στενοί συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη. Η Premium Resort Development, η οποία ιδρύθηκε το 2014, έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της έκτασης που βρίσκεται στο Παλιούρι Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας 322 στρεμμάτων. Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του Ιβάν Σαββίδη έναντι 14 εκατ. ευρώ, έπειτα από σχετικό διαγωνισμό που είχε διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αντικείμενο τη μακροχρόνια μίσθωση για 99 χρόνια της έκτασης των 322 στρεμμάτων.

Από το 2014 μέχρι σήμερα, και λόγω της πολυπλοκότητάς του, το έργο είχε παραμείνει στον πάγο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρίας, πάντως, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση του διατηρητέου Ξενία και η ανάπτυξη τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, με το ύψος της επένδυσης να έχει προσδιοριστεί αρχικά στα 80 εκατ. ευρώ. Με βάση το σχετικό ΦΕΚ για το έργο, καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης για τις Ζώνες Ι και ΙΙ οι οποίες θα φιλοξενήσουν τα πλάνα του επιχειρηματία.

Η Ζώνη Ι αφορά την περιοχή «Τουρισμού-αναψυχής», συνολικής επιφανείας 277.786 τ.μ., στην οποία για την ανάπτυξη εφαρμόζεται συντελεστής δόμησης 0,15 στο σύνολό της και επιμερίζεται σε ποσοστό 70% για τις τουριστικές χρήσεις και έως 30% για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Η μέγιστη δόμηση της ζώνης ανέρχεται σε 41.668 τ.μ. και επιμερίζεται σε 29.168 τ.μ. για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και 12.500 τ.μ. για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη είναι στο 50% της συνολικής έκτασης της Ζώνης Ι, δηλαδή η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανέρχεται σε 138.893 τ.μ. Στην εν λόγω ζώνη χωροθετείται και το διατηρητέο Ξενία.

Η Ζώνη ΙΙ αφορά την περιοχή «Ηπιας αναψυχής», συνολικής επιφάνειας 37.625 τ.μ. Σε αυτήν επιτρέπονται δραστηριότητες και λειτουργίες ήπιας αναψυχής που εξυπηρετούν την πρόσβαση και παραμονή στη θάλασσα και την αναψυχή του κοινού χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική μορφολογία της περιοχής. Στο ακίνητο έχει ανεγερθεί το συγκρότημα του «Ξενία», που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Αρη Κωνσταντινίδη, κατασκευάστηκε το 1962 και έχει χαρακτηριστεί μνημείο λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, τεχνικής και ιστορικής σημασίας του. Στην έκταση έχουν επίσης αναπτυχθεί οι εγκαταστάσεις του camping Παλιουρίου.

Triopetra Bay Resort

Αντίστοιχη είναι και η πορεία της mega επένδυσης του ομίλου Φωτιάδη στο Ρέθυμνο, του TriopetraBay Resort όπως ονομάζεται το project, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη τουριστικού καταλύματος σε δύο φάσεις. Και το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται «παγωμένο» με κάποιες αδειοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί τελευταία να φαίνεται πως ξαναζωντανεύουν την επένδυση. Σε ό,τι αφορά το έργο καθαυτό, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στην α’ φάση προβλέπεται να αναπτυχθούν ένα ξενοδοχείο που θα μπει κάτω από την ομπρέλα κάποιας διεθνούς αλυσίδας και τουριστικές κατοικίες εμβαδού από 250 τ.μ. έως 550 τ.μ.

Επίσης, βάσει πλάνου, θα αναπτυχθούν ένα παγκοσμίου επιπέδου wellness spa, έκτασης 2.700 τ.μ., ένα γήπεδο γκολφ 9 οπών, καθώς και συνεδριακοί χώροι εμβαδού 1.400 τ.μ. Προσοχή θα δοθεί στις αθλητικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων θα κατασκευαστούν τρία γήπεδα τένις, πισίνες, κέντρο δραστηριοτήτων για παιδιά, καθώς και χώροι εστίασης που θα αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα της Κρήτης. Στη β’ φάση του project, που βρίσκεται στο στάδιο των αδειοδοτήσεων, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός τουριστικού χωριού, που θα αναπτυχθεί γύρω από μια παραδοσιακή πλατεία, με καταστήματα και εκκλησία, ενώ θα περιλαμβάνει και αθλητικές εγκαταστάσεις, θεματικό πάρκο αναψυχής για παιδιά κ.λπ.

Φορέας ανάπτυξης του έργου είναι η εταιρία ανάπτυξης ακινήτων Emerald Developments και αποτελεί μέρος του ομίλου Photos Photiades Κύπρου, το χαρτοφυλάκιο του οποίου περιλαμβάνει τέσσερα ακόμη οικιστικά projects.

Το Kassiopi Project και η χαμένη δεκαετία

Ενα ακόμη μεγαλεπήβολο έργο έχει μείνει στα σκαριά, αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. Ο λόγος για το Kassiopi Project, το οποίο είχε δρομολογήσει η αμερικανική NCH Capital στην Κασσιόπη Κέρκυρας και τελικά πώλησε πριν από δύο χρόνια στην Calamos Investments, την εταιρία του Ελληνοαμερικανού επενδυτή Τζον Κάλαμος, έναντι 32 εκατ. ευρώ. Στόχος της NCH Capital, η οποία προσπαθούσε να ολοκληρώσει τις αδειοδοτήσεις για περισσότερα από 10 χρόνια, ήταν η δημιουργία υπερπολυτελούς τουριστικού χωριού που θα προσέλκυε επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού προφίλ και θα συνέβαλλε στην ισχυροποίηση της θέσης της Κέρκυρας στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Γραφειοκρατικά κωλύματα κατά την αδειοδοτική διαδικασία και δεκάδες δικαστικές διαμάχες έχουν καθυστερήσει σημαντικά την επένδυση, η οποία, βάσει προϋπολογισμού, θα υπερέβαινε τα 120 εκατ. ευρώ. Βάσει σχεδιασμού, πάντως, η ανάπτυξη του έργου, το οποίο είναι πλέον πλήρως αδειοδοτημένο με κάποιες εργασίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα πραγματοποιείτο σε τρεις διακριτές κατασκευαστικές ζώνες.

Στην πρώτη ζώνη θα αναπτύσσονταν το ξενοδοχείο και οι σουίτες, στη δεύτερη ζώνη 21 ανεξάρτητες κατοικίες και στην τρίτη άλλες 19 κατοικίες, καθώς και μία μαρίνα. Συνολικά, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, προβλεπόταν η δημιουργία ξενοδοχείου 5+ αστέρων, δυναμικότητας 90 δωματίων και 76 σουιτών, 40 παραθεριστικών κατοικιών προς πώληση και μίας μαρίνας με 60 θέσεις ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών.

Με βάση τον σχεδιασμό, μεταξύ άλλων, προβλεπόταν η δημιουργία δικτύου άρδευσης, συστημάτων αφαλάτωσης, υποδομών αντιπυρικής προστασίας, συστήματος βιολογικού καθαρισμού και ανακύκλωσης, καθώς και δικτύου οπτικών ινών. Το συγκρότημα θα ήταν ενεργειακά αυτόνομο και οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνταν αποκλειστικά με ηλεκτροκίνητα οχήματα, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον. Υπενθυμίζεται ότι η NCH Capital απέκτησε το συγκεκριμένο ακίνητο έπειτα από διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το 2012 το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της έκτασης.