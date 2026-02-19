Η σύλληψη, που δεν σχετίζεται με την πολύκροτη υπόθεση Τζουφρέ, ήρθε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ότι θα «είναι έτοιμο να υποστηρίξει» την αστυνομία αν του ζητηθεί να συνεργαστεί σχετικά με τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εναντίον του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, με εκπρόσωπο του Παλατιού να σημειώνει ότι ο βασιλιάς είχε εκφράσει την «βαθιά ανησυχία» του για την υποτιθέμενη συμπεριφορά του μικρότερου αδελφού του.

Αν και ο Άντριου αρνείται συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τη φιλία του με τον Έπσταϊν, οι ανησυχίες για τους δεσμούς του Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ με τον αποθανόντα οικονομολόγο στοιχειώνουν τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας για περισσότερο από μια δεκαετία. Ωστόσο, η σύλληψη ενός αδελφού του μονάρχη ήταν μια εξαιρετική εξέλιξη χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή, η οποία προκάλεσε «σεισμό» κι αναμφίβολα θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο στέμμα.

Μετά τη σύλληψη, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ δήλωσε ότι η έρευνα πρέπει να ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και προσπάθησε να αποστασιοποιήσει τη βασιλική οικογένεια από τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο οποίος έγινε 66 ετών την ημέρα της σύλληψής του.

Πώς η βρετανική αστυνομία έφτασε στη σύλληψη του Άντριου

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι «αξιολογούσε» αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ έστειλε εμπιστευτικές εμπορικές εκθέσεις στον Έπσταϊν το 2010, όταν ο πρώην πρίγκιπας ήταν ειδικός απεσταλμένος της Βρετανίας για το διεθνές εμπόριο. Οι εκθέσεις αυτές, σύμφωνα με το Associated Press προέρχονταν από την αλληλογραφία μεταξύ των δύο ανδρών, η οποία περιλαμβανόταν στα εκατομμύρια σελίδων εγγράφων της έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα.

Άλλες καταγγελίες, σύμφωνα με το BBC ανέφεραν ότι μοιράστηκε εκθέσεις από εμπορικές επισκέψεις, προώθησε μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδύσεις στο Αφγανιστάν και διαβίβασε μια ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών σε έναν προσωπικό επιχειρηματικό του σύνδεσμο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της έρευνας που οδήγησε στη σύλληψη δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

«Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, έχουμε πλέον ξεκινήσει έρευνα για την καταγγελία αυτή για παράβαση καθήκοντος», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Όλιβερ Ράιτ σε ανακοίνωσή του. «Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή και θα παρέχουμε ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή». Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι πραγματοποιούσε έρευνες σε δύο ακίνητα. Η σύλληψη έγινε μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο που έδειχναν αυτοκίνητα της αστυνομίας χωρίς διακριτικά στο Γουντ Φαρμ, το σπίτι του Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ στο κτήμα του Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, με αστυνομικούς σε πολιτικά ρούχα να έχουν συγκεντρωθεί απ’ έξω.

Η βασιλική ιδιότητα του Άντριου δεν θα έπρεπε να έχει καμία νομική διαφορά στον τρόπο αξιολόγησης της υπόθεσης. Ωστόσο, αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι ο πραγματικός τίτλος του ήταν Ειδικός Εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις – και το υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου έχει τονίσει, σε οδηγίες προς το BBC, ότι δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν σήμερα για τους εμπορικούς απεσταλμένους.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν, ενώ δεν απάντησε στα αιτήματα του BBC για σχόλια σχετικά με οποιαδήποτε από τις συγκεκριμένες κατηγορίες σε σχέση με τη δημοσίευση εκατομμυρίων αρχείων του Έπσταϊν τον Ιανουάριο.

Τι είναι η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα και ποια είναι η τιμωρία

Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται πληροφορίες από τον ιστότοπο της Εισαγγελικής Αρχής τηου Στέμματος (CPS), η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια κάθειρξη. Περιγράφει το αδίκημα ως «αδίκημα του κοινού δικαίου που μπορεί να εκδικαστεί μόνο κατόπιν κατηγορητηρίου» και «αφορά σοβαρή σκόπιμη κατάχρηση ή παραμέληση της εξουσίας ή των ευθυνών του δημόσιου αξιώματος που κατέχει ο δράστης».

Η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα είναι ένα πολύ περίπλοκο αδίκημα. Ουσιαστικά, συνίσταται σε μια κατηγορία ότι κάποιος που εκτελούσε καθήκοντα εκ μέρους του βρετανικού λαού διέπραξε σοβαρό αδίκημα, γνωρίζοντας ότι ήταν λάθος. Υπάρχουν τέσσερα «στοιχεία» ή παράγοντες στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η αστυνομία κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, ώστε οι εισαγγελείς να μπορούν στη συνέχεια να αποφασίσουν εάν κάποιος πρέπει να κατηγορηθεί ή όχι.

Πρώτον, η αστυνομία πρέπει να διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που ερευνά ήταν «δημόσιος υπάλληλος» και εάν το εν λόγω περιστατικό ήταν εύλογα μέρος των καθηκόντων του. Εάν αυτό συμφωνηθεί, οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν αποδείξεις ότι το εν λόγω περιστατικό έδειξε ότι ο ύποπτος «σκόπιμα» αμέλησε να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή σκόπιμα συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα με κάποιον άλλο τρόπο.

Το επόμενο ερώτημα είναι εάν η πράξη που διέπραξε ήταν τόσο σοβαρή ώστε να αποτελεί «κατάχρηση της εμπιστοσύνης του κοινού». Τέλος, εάν τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν περάσει αυτά τα τρία τεστ, η αστυνομία πρέπει να εξετάσει εάν το πρόσωπο που ερευνάται ενήργησε «χωρίς εύλογη δικαιολογία ή αιτιολόγηση». Αυτό το τελικό ερώτημα είναι κρίσιμο. Είναι θεμελιώδης αρχή της ποινικής δικαιοσύνης ότι σε κάποιον που είναι ύποπτος για παράνομη πράξη δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσει την πλευρά του – και αυτό ξεκινά όταν η αστυνομία έρχεται και χτυπά την πόρτα του.

Πόσο μπορεί να μείνει υπό κράτηση ο Άντριου

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό το που κρατείται ο Άντριου. Ο πρώην πρίγκιπας, που θα ανακριθεί από τους αστυνομικούς για τις κατηγορίες περί παράβασης καθήκοντος. μπορεί να κρατηθεί το πολύ για 96 ώρες, αλλά αυτό θα απαιτούσε πολλαπλές παρατάσεις από ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας και από το Πρωτοδικείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε τους απαγγέλονται κατηγορίες, είτε αφήνονται ελεύθεροι εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Ο Άντριου θα τοποθετηθεί σε ένα κελί σε μια αίθουσα κράτησης με μόνο ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα, όπου θα περιμένει μέχρι την ανάκρισή του από την αστυνομία, από την οποία δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση για αυτόν.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες στο πρώην σπίτι του Άντριου στο Ρόιαλ Λοτζ, στο Γουίνδσορ, συνεχίζονται. Αστυνομικοί βρίσκονται στις πύλες της τεράστιας ιδιοκτησίας, ενώ ο Τύπος παραμένει στην εξωτερική είσοδο. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας που βρίσκεται στον τόπο των γεγονότων επιβεβαίωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται εντός της ιδιοκτησίας.

Τι στοιχεία προσκόμισε ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν δήλωσε στο BBC News ότι υπέβαλε μια επιστολή πέντε σελίδων σε διάφορες αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, της Αστυνομίας του Σάσεξ και της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ, παρέχοντας νέες και πρόσθετες πληροφορίες από τα αρχεία Έπσταϊν.

Αυτό έρχεται μετά τη σύλληψη του Άντριου για παράβαση καθήκοντος, η οποία, σύμφωνα με το BBC, σχετίζεται με δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος.

Σε δήλωσή του, ο Μπράουν αναφέρει ότι οι νέες πληροφορίες προστίθενται σε αυτές που υπέβαλε στις αστυνομικές αρχές την περασμένη εβδομάδα, στις οποίες «εξέφρασε την ανησυχία του για την εξασφάλιση δικαιοσύνης για τα κορίτσια και τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα εμπορίας».

Η σύλληψη δεν σχετίζεται με την υπόθεση Τζουφρέ

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν συνελήφθη για οτιδήποτε σχετικό με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ. Αυτό που οδήγησε στη σύλληψή του είναι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία Έπσταϊν σχετικά με δραστηριότητες που πραγματοποίησε ενώ ήταν εμπορικός απεσταλμένος.

Όμως, όταν ερευνάς κάποιον για υποτιθέμενη παράνομη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα, δεν χρειάζεται να επικεντρωθείς μόνο στα email που έχουμε δει δημόσια στους φακέλους του Έπσταϊν. Πρώτον, υπάρχουν τρία εκατομμύρια έγγραφα στα αρχεία, οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποια που έχουν ξεφύγει από τα μέσα ενημέρωσης. Δεύτερον, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ στις έρευνές της.

Και αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι η αστυνομία έχει πάει στο Παλάτι, ή θα μπορούσε να πάει στο Παλάτι, ζητώντας να δει αποδείξεις επικοινωνίας μεταξύ του Άντριου και άλλων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επικεντρωθεί στα δύο email που έχουν δει οι άνθρωποι στα αρχεία του Έπσταϊν.

Αν και ο Άντριου δεν συνελήφθη για την υπόθεση Τζουφρέ, η οικογένεια της Βιρτζίνια εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα αποδεικνύει ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου». Η Τζούφρε ήταν ένα από τα πιο γνωστά θύματα του Έπσταϊν, ενώ είχε επίσης ισχυριστεί ότι είχε υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση από τον πρίγκιπα Άντριου. Αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025, σε ηλικία 41 ετών.

Η δήλωση έχει ως εξής: «Επιτέλους, σήμερα η θλίψη μας ανακουφίστηκε με την είδηση ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου – ούτε καν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Εκ μέρους της αδελφής μας, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ του Ηνωμένου Βασιλείου για την έρευνα και τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ. Ποτέ δεν ήταν πρίγκιπας. Για όλες τις επιζώσες, η Βιρτζίνια το έκανε αυτό για εσάς».

«Σεισμός» στη βασιλική οικογένεια

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ είναι «σεισμική» και έχει αφήσει τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας σε «άγνωστα νερά», δήλωσε ένας βασιλικός σχολιαστής στην Press Association. Ο πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Πίτερ Χαντ, είπε ότι η βασιλική οικογένεια αντιμετωπίζει μια κατάσταση για την οποία «δεν είναι προετοιμασμένη».

«Η σύλληψη του όγδοου στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου είναι σεισμική. Τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται τώρα σε αχαρτογράφητα νερά, για τα οποία δεν είναι προετοιμασμένα να πλοηγηθούν. Θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και να λογοδοτήσουν, κάτι που, μέχρι τώρα, ήταν μια ξένη έννοια για αυτούς», είπε χαρακτηριστικά.

Σε μια πρώτη αντίδραση ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σύλληψη του αδελφού του, δήλωσε ότι έμαθε με «βαθιά ανησυχία» για τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ότι θα «είναι έτοιμο να υποστηρίξει» την αστυνομία αν του ζητηθεί να συνεργαστεί σχετικά με τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εναντίον του. Ένας εκπρόσωπος του Παλατιού πρόσθεσε ότι ο βασιλιάς είχε εκφράσει την «βαθιά ανησυχία» του για την υποτιθέμενη συμπεριφορά του Άντριου.

Ο αδελφός του βασιλιά δεν είναι πλέον μέλος της βασιλικής οικογένειας, καθώς έγινε κοινός θνητός μετά την αφαίρεση από τον μονάρχη τόσο του δικαιώματός του να είναι πρίγκιπας όσο και του δουκάτου του στα τέλη του περασμένου έτους λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν. Ωστόσο, παραμένει στη σειρά διαδοχής του θρόνου – είναι όγδοος.