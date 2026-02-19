Το πλήγμα είχε στόχο τον καταυλισμό Αλ Σούνουτ στο δυτικό τμήμα του Κορντοφάν, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, καταγγέλλοντας την «ανεξέλεγκτη βία» των μαχών. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι τα πλήγματα με drones πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες και ότι οι παιδικές απώλειες σε περιοχές όπου έχουν συγκεντρωθεί εκτοπισμένοι αυξάνονται, λόγω της ευαλωτότητας των καταυλισμών και της ελλιπούς προστασίας που προσφέρουν οι προσωρινές δομές.

Το Κορντοφάν, πλούσιο σε πετρελαϊκά κοιτάσματα και με γόνιμες αγροτικές εκτάσεις νότια του Χαρτούμ, έχει μετατραπεί σε κύριο μέτωπο της σύγκρουσης ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης. Η σύγκρουση διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια και περιλαμβάνει εκτεταμένες μάχες εδάφους, αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρωμένα μέσα, στοιχεία που αλλάζουν την έκταση και την τακτική των επιχειρήσεων. Οι συγκρούσεις στο Κορντοφάν έχουν προκαλέσει μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών.

Μετά την επίθεση στο Αλ Σούνουτ, η Unicef ζήτησε άμεση ενίσχυση των μέτρων για την προστασία των παιδιών και ανέφερε την ανάγκη ανεμπόδιστης πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας για τους τραυματίες. Τοπικές υπηρεσίες υγείας ενημέρωσαν ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε προσωρινές μονάδες περίθαλψης, ενώ οι υποδομές υγείας στην περιοχή παραμένουν υπό πίεση και σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση μαζικών θύσεων. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης από εμπλεκόμενες δυνάμεις για την επίθεση στο Αλ Σούνουτ, ενώ διεθνείς παρατηρητές και ανθρωπιστικές οργανώσεις παρακολουθούν τη ραγδαία κλιμάκωση των επιθέσεων με drones και τις συνέπειές τους στην ανθρωπιστική κατάσταση στο Σουδάν.