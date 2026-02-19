H Μέτε-Μάριτ στο σκάνδαλο Επστάιν

Η υπόθεση Έπσταϊν έχει ανάψει φωτιές, όμως, και στο μέτωπο της Νορβηγίας. Η πριγκίπισσα διάδοχος, Μέτε-Μάριτ, σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, φαίνεται ότι είχε εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον χρηματιστή, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων το 2008. Σε ένα μήνυμα η Μέτε – Μάριτ φέρεται να γράφει ότι «της γαργαλά το μυαλό», ενώ σε άλλα τον αποκαλεί «γλυκό» και «καλόκαρδο». Σε άλλη ανταλλαγή, η Μέτε Μάριτ φέρεται να τον χαρακτηρίζει «πολύ γοητευτικό». Στο ίδιο email ρωτά αν είναι «απρεπές για μια μητέρα» να προτείνει ως ταπετσαρία στον υπολογιστή του 15χρονου γιου της μια εικόνα με δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν σανίδα του σερφ. Σε άλλα μηνύματα γίνεται λόγος για πιθανές συναντήσεις. Τα αρχεία που δημοσιεύτηκαν αναφέρουν επίσης ότι η Μέτε – Μάριτ έμεινε για τέσσερις ημέρες σε κατοικία του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς το 2013, περίοδο κατά την οποία εκείνος δεν βρισκόταν εκεί. Η παρουσία σε τέτοια αρχεία δεν συνεπάγεται από μόνη της εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα. Σε ανακοίνωση του παλατιού, η πριγκίπισσα είπε ότι «έκανε κακή εκτίμηση» και ότι μετανιώνει «βαθιά» για οποιαδήποτε επαφή μαζί του. Δήλωσε επίσης την αλληλεγγύη της προς τα θύματα και ανέφερε ότι φέρει ευθύνη επειδή δεν έλεγξε, όπως είπε, πιο προσεκτικά το παρελθόν του και δεν κατάλαβε εγκαίρως «τι άνθρωπος ήταν».

Φυσικά, δεν είναι τα μόνο σύννεφα πάνω από το παλάτι της Νορβηγίας. Ο γιος της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για περίπου 40 αδικήματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν 4 κατηγορίες βιασμού (σε διαφορετικές γυναίκες), ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, βίαιες πράξεις, παράνομη κατοχή/διακίνηση ναρκωτικών, παραβίαση περιοριστικών όρων, απειλές, οπλοφορία και τροχαίες παραβάσεις.

Ο πρώτος μαύρος άνδρας σε βασιλική οικογένεια

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας και ο σαμάνος Ντούρεκ Βέρετ παντρεύτηκαν το 2024 και ο γάμος τους δεν πέρασε απαρατήρητος. Ο Ντουρέκ Βέρετ δεν ήταν απλά ο πρώτος μαύρος άντρας που έγινε μέλος βασιλικής οικογένειας της Ευρώπης, αλλά και ένας άνθρωπος που σχολιάστηκε για τις δηλώσεις του και τη στάση ζωής του. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην επίσημη σελίδα του, προέρχεται από μια δυναστεία προφητών και θεραπευτών. Σπούδασε Ιατρική στην Καλιφόρνια, μελέτησε στην Ιταλία τον Καθολικισμό, στο Ισραήλ τον Ιουδαϊσμό, στην Ελλάδα μυήθηκε στην υπνοθεραπεία, ενώ έκανε διαλογισμό στο Λονδίνο. Στα 30 του, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει, ήταν κλινικά νεκρός, αλλά κατάφερε να αυτοθεραπευτεί! Στην πορεία ανέπτυξε σταθερή και διάσημη πελατεία, ανάμεσά τους η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Σέλμα Μπλερ και η Μπόνι Ράιτ, οι οποίες πίνουν νερό στο όνομά του.

Λέγεται ότι η Μάρθα Λουίζ υπήρξε πελάτισσα του σαμάνου Ντουρέκ και κάπως έτσι γνωρίστηκαν. Οι πρώτες τους κοινές φωτογραφίες εμφανίστηκαν το 2018. Η πριγκίπισσα κατά καιρούς είχε μεταφυσικές ανησυχίες και το 2014 δέχτηκε επίθεση από τον Τύπο όταν έγινε γνωστό ότι είχε συνεργαστεί με τη Βρετανίδα μέντιουμ Λίζα Γουίλιαμς που ισχυριζόταν ότι επικοινωνεί με νεκρούς. Η ζωή και η δράση της όλα αυτά τα χρόνια ξεφεύγουν από κάθε συμβατικότητα.

Η πολυτάραχη ζωή του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό

Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους γαλαζοαίματους είναι ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, ο οποίος έχει μάστερ στα σκάνδαλα. Ο γάμος του με την πριγκίπισσα Σαρλίν έχει απασχολήσει, όμως η αδυναμία του στο ωραίο φύλο… περισσότερο! Από τις παροδικές του σχέσεις, έχουν υπάρξει και εξώγαμα παιδιά που άναψαν φωτιές στο παλάτι. Ο ίδιος παραδέχτηκε το 2005 ότι είχε ένα εξώγαμο με μια αεροσυνοδό από το Τόγκο. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2005, η Αφρικανή Νικόλ Κοστ, πρώην αεροσυνοδός της Air France, ισχυρίστηκε ότι ο γιος της Αλεξάντρ Κοστ είναι παιδί του Αλβέρτου, κάτι που σύμφωνα με την Κοστ γνώριζε ο πρίγκιπας.

Στις 6 Ιουλίου 2005, λίγες ημέρες πριν την ενθρόνισή του στις 12 Ιουλίου, ο πρίγκιπας επιβεβαίωσε μέσω του δικηγόρου του ότι ο Αλεξάντρ Κοστ ήταν βιολογικό του παιδί. Έχει επίσης μια κόρη την Τζασμίν, με την Αμερικανίδα μεσίτρια Ταμάρα Ρότολα. Το 1992 μια γυναίκα από την Καλιφόρνια, η Ταμάρα Ρότολο, κατέθεσε μήνυση κατά του Αλβέρτου, ισχυριζόμενη ότι ήταν ο πατέρας της κόρης της, την οποία είχε ονομάσει Τζάζμιν Γκρέις Γκριμάλντι. Στις 31 Μαΐου 2006 μετά από τεστ DNA επιβεβαιώθηκε ότι ο Αλβέρτος ήταν ο πατέρας της Τζάζμιν. Έπειτα, ο δικηγόρος του πρίγκιπα ανακοίνωσε ότι ο Αλβέρτος αναγνώριζε την κόρη του και ότι της παρεχόταν πρόσκληση για σπουδές και διαμονή της στο Μονακό. Το 2020 αποκαλύφθηκε στον διεθνή Τύπο πως 35χρονη Βραζιλιάνα μήνυσε τον Αλβέρτο για αναγνώριση πατρότητας της 15χρονης τότε κόρη της. Και σαν να μην έφταναν ολα αυτά, πριν κάποιους μήνες, είδαν το φως της δημοσιότητας αποκαλύψεις του πρώην λογιστής του για τις «μυστικές πληρωμές» του Αλβέρτου στις πρώην ερωμένες του… Η βασίλισσα Λετίθια με τα πάθη – Ιστορίες που έβαλαν φωτιά στα παλάτια Αν μία βασίλισσα έχει συζητηθεί για τα σκάνδαλα και τους έρωτές της, για τη σχέση με την πεθερά και τον σύζυγό της, είναι η Λετίθια. Το 2018, ένα περιστατικό έξω από την εκκλησία έγινε viral. Τότε, η Λετίθια φάνηκε να αποτρέπει τη βασίλισσα από το να φωτογραφηθεί με τα εγγόνια της. Παράλληλα, οι φήμες υποστηρίζουν ότι ο πεθερός της Χουάν Κάρλος δεν ήταν ευχαριστημένος με την επιλογή του γιου του, Φιλίππου, να παντρευτεί μια κοινή θνητή, και μάλιστα διαζευγμένη.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, πριν από κάποιους μήνες, ο βασιλικός θρόνος της Ισπανίας έτριζε ξανά. Ο πρώην κουνιάδος της, επιχειρηματίας Χάιμε ντελ Μπούργκο, δημοσίευσε στο Χ μια φωτογραφία της Λετίθια, ούσα σε ενδιαφέρουσα, τραβηγμένη σε καθρέπτη μπάνιου, από την ίδια, ως πιστήριο της σχέσης τους. Παράλληλα αναδημοσίευσε ένα υποτιθέμενο μήνυμα της προς αυτόν: «Αγάπη. Φοράω την πασμίνα σου. Είναι σαν να σε νιώθω δίπλα μου. Με φροντίζει. Με προστατεύει. Μετράω τις ώρες μέχρι να ξαναβρεθούμε. Σ’αγαπώ. Φύγε από εδώ. Δικιά σου». Σημειώνεται πως ο Χάιμε εν συνεχεία διέγραψε τις αναρτήσεις του, πράγμα που μετάνιωσε αργότερα, αναφέροντας σε νέα ανάρτησή του πως σε λίγες ώρες, η διάσημη φωτογραφία της πασμίνας προβλήθηκε σε 24 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο 53χρονος ισχυρίστηκε πως ο ίδιος και η Λετίθια ήταν ζευγάρι, πριν παντρευτεί τη μικρότερη αδερφή της Tέλμα Ορτίθ, με την οποία έχει πλέον χωρίσει, πριν τον γάμο με τον Φελίπε αλλά και κατά την διάρκεια αυτού. Σε όλα αυτά, η ίδια δεν θέλησε να σχολιάσει τίποτα και ποτέ. Πάντα, όμως, φρόντιζε να δίνει απαντήσεις με οικογενειακές εξόδους και τρυφερές στιγμές με τον Φελίπε, αναδεικνύοντας το πρότυπο της σωστής οικογένειας.

Βασιλικά σκάνδαλα που άφησαν εποχή – Η κρυφή ζωή του βασιλιά της Σουηδίας

Ένα από τα σκάνδαλα, που άφησαν εποχή, αφορούσε στον βασιλιά Κάρολο Γουσταύο. Το 2010 ξέσπασε σκάνδαλο στη Σουηδία όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο «The Reluctant Monarch» για την άγνωστη ερωτική ζωή του φαινομενικά άψογου βασιλιά. Εκείνος είχε αρκεστεί σε μια λιτή δήλωση όπου ανέφερε πως «ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν αποφασίσει να γυρίσουν σελίδα και να προχωρήσουν μπροστά καθώς όσα έγιναν συνέβησαν πριν πολλά χρόνια»…

Όμως, στην πλατφόρμα Acast μια σειρά podcast έξι επεισοδίων υπό τον τίτλο «Motive» τάραξε τις ισορροπίες. Οι τρεις συγγραφείς του βιβλίου, Thomas Sjoberg, Deanne Rauscher και Tove Meyer περιέγραφαν, τότε, με κάθε λεπτομέρεια πώς οδηγήθηκαν στην συγγραφή της άκρως αποκαλυπτικής βιογραφίας του μονάρχη. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Σουηδός βασιλιάς, παντρεμένος επί δεκαετίες με την βασίλισσα Σίλβια και πατέρας τριών παιδιών, διατηρούσε επί χρόνια την δεκαετία του ’90 εξωσυζυγική σχέση με την διάσημη τραγουδίστρια της ποπ Καμίλα Χένεμαρκ ενώ τις νύχτες μαζί με φίλους του αριστοκράτες επισκεπτόταν υπόγεια στριπ κλαμπ και απολάμβανε την παρέα νεαρών στριπτιζέζ. Μάλιστα, το βιβλίο ανέφερε πως ο Σουηδός γαλαζοαίματος συμμετείχε σε άγρια πάρτι με σεξ, τα οποία συχνά διοργάνωνε διαβόητος μαφιόζος, ιδιοκτήτης ενός εκ των κλαμπ που σύχναζε ο βασιλιάς στη Στοκχόλμη.Ο Μίλε Μάρκοβιτς, μαφιόζος και ιδιοκτήτης νυχτερινού κλαμπ στη Στοκχόλμη, ανέφερε μάλιστα στο βιβλίο πως ήθελε να έχει τον βασιλιά πελάτη στο κατάστημά του καθώς έτσι η αστυνομία δεν έκανε εφόδους.

Πρίγκιπας Χάρι, ο άσωτος υιος

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει χαρακτηριστεί ως το μαύρο πρόβατο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και δίπλα από το όνομά του υπάρχουν αρκετά σκάνδαλα. Το «κακό» παιδί, γεμάτο εκρήξεις και μπλεξίματα, υπήρξε η μεγάλη αδυναμία της βασίλισσας Ελισάβετ. Όμως, ούτε εκείνη δεν λογάριασε, όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του και να φτιάξει μια νέα ζωή στις ΗΠΑ με τη Μέγκαν Μαρκλ. Ίσως αυτό να ήταν και η αρχή του κακού. Ο Χάρι απέκτησε μία εξωστρέφεια που δεν του βγήκε σε καλό, παρά το γεγονός ότι άρχισε να βγάζει πολλά λεφτά από ντοκιμαντέρ και βιβλία που αφορούσαν στη ζωή του.

Το βιβλίο «Spare» ήταν ό,τι πιο πιπεράτο θα μπορούσε να γράψει. Οι αναφορές στην ψυχρή σχέση με τον αδερφό του Ουίλιαμ, ο βασιλιάς Κάρολος, η Κέιτ Μίντλετον μπήκαν στο επίκεντρο. Ο βασιλιάς Κάρολος ευθύνεται για τον τίτλο του βιβλίου, αφού εκείνος τον κατονόμαζε μια ζωή ως «ρεζέρβα». Μάλιστα, σύμφωνα με την οικογενειακή αφήγηση που έφτασε τελικά στα αυτιά του πρίγκιπα, αμέσως μετά τη γέννησή του ο Κάρολος, ανακουφισμένος που είχε πια και ρεζέρβα για τον διάδοχο του θρόνου, πήγε να συναντήσει τη φιλενάδα του. Ναι, η Καμίλα Πάρκερ-Μπόουλς, πλέον βασιλική σύζυγος, περιγράφεται ως «φιλενάδα» του Καρόλου στην αυτοβιογραφία του Χάρι.

Στα εντελώς… προσωπικά του βιβλίου, ο Χάρι εκμυστηρεύεται πώς έχασε την παρθενιά του. Γνώρισε μια μεγαλύτερή του γυναίκα στα 17 του χρόνια, το 2001. «Της άρεσαν οι “μάτσο” άνδρες και μου φέρθηκε σαν έναν νεαρό επιβήτορα. Την καβάλησα γρήγορα κι αυτή με χαστούκισε στον κ@@ο και με έστειλε μακριά. Το λάθος μου ήταν ότι επέτρεψα να γίνει ό,τι έγινε σε χωράφι, πίσω από μια πολυσύχναστη παμπ. Σίγουρα κάποιος θα μας είχε δει», περιγράφει.

Ο Χάρι έχει αποκαλύψει και την εξάρτησή του από τα ναρκωτικά: «Δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό, δεν με έκανε ιδιαίτερα χαρούμενο, αλλά αισθάνθηκα διαφορετικά κι αυτός ήταν ο βασικός στόχος μου, να αισθάνομαι, να είμαι διαφορετικός. Ημουν ένας νέος που ήθελε να δοκιμάσει οτιδήποτε ανέτρεπε τα καθιερωμένα»…

