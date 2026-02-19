Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και δυόμισι μετά την αντίστοιχη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, η οποία σηματοδότησε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Εξέφρασαν ακόμη την αμοιβαία βούληση να αξιοποιηθεί το μομέντουμ αυτό για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ναυτιλίας και του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, καθώς και στις υποδομές.

48 ώρες στην Ινδία για το «AI Impact Summit»

Σε βίντεο που «ανέβασε» στα social media το βράδυ της Πέμπτης (19/2) ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικεντρώνεται στο παρασκήνιο της επίσκεψης, όπου σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στην αρχή μίας από τις συναντήσεις του, ο κ. Μητσοτάκης λέει «κοντό παντελόνι, κάλτσα, δεν καθόμαστε σταυροπόδι…». Παρακάτω ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέρει «coffee break πριν την ομιλία μου, namaste».

Πολυεπίπεδη συνεργασία σε διάφορους τομείς

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη λόγω γεωγραφικής θέσης και υποδομών. Επίσης επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας να συμμετάσχει στον οικονομικό διάδρομο IMEC.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας και τις προοπτικές που δημιουργεί. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Μόντι για τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση των οικονομικών και γεωπολιτικών δεσμών ΕΕ-Ινδίας σε μία αβέβαιη διεθνή συγκυρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις ευκαιρίες που πλέον δημιουργούνται στην αγορά της Ινδίας για υψηλής ποιότητας ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και τα ακτινίδια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μόντι αντάλλαξαν επίσης απόψεις για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα και η Ινδία έχουν να συνεισφέρουν πολλά σε αυτή τη συζήτηση.





Συναντήσεις Μητσοτάκη με ανώτατα στελέχη εταιρειών ΤΝ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαδοχικές συναντήσεις, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, Sam Altman, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mistral AI, Arthur Mensch, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ElevenLabs, Mati Staniszewski και τον Αντιπρόεδρο της Microsoft, Brad Smith.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εξετάστηκαν δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στην αναβάθμιση υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες μέσω της πύλης gov.gr και τη βελτίωση της προσβασιμότητας ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα ομάδες που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένες με τη χρήση του διαδικτύου, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.

Συζητήθηκαν επίσης οι ευκαιρίες που προσφέρει ητεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, τη δημιουργία εφαρμογών που ενισχύουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και την πολιτική προστασία, όπως και για την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης. Στη συζήτηση με τον CEO της Mistral συζητήθηκε η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην ελληνική γλώσσα, ώστε να σχεδιάζονται εφαρμογές που είναι προσαρμογές στις ανάγκες των Ελληνικών.

Οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα

Με την ηγεσία της ElevenLabs έγινε ανταλλαγή απόψεων για υπηρεσίες όπου η χρήση τεχνητής φωνής θα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με τον Αντιπρόεδρο της Microsoft συζητήθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα και η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Με τον επικεφαλής της OpenAI έγινε επισκόπηση του εν εξελίξει προγράμματος για ενίσχυση εκπαιδευτικών και μαθητών σε δημόσια σχολεία μέσω της παροχής ατομικού βοηθού ΤΝ, ενώ εξετάστηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας σε άλλα πεδία. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, στο πεδίο των υποδομών για την ΤΝ, στο δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, αλλά και ως προς την εκπαίδευση εργαζομένων και επιχειρήσεων στη χρήση της ΤΝ, με αιχμή τις μικρομεσαίες. Αναγνωρίστηκε παράλληλα το άλμα που έχει πετύχει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση του κράτους και στη δημιουργία διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων, γεγονός που της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες.

Μητσοτάκης στο AI Summit στην Ινδία: Η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι προτεραιότητα

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο μια τεράστια και μαζική τεχνολογική πρόοδος αλλά και πολιτισμική. Οι επιλογές που θα κάνουμε σήμερα θα προσδιορίσουν αν το ΑΙ διευρύνει τις ευκαιρίες για όλους ή όχι», τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Σύνοδο για την τεχνητή Νοημοσύνη στην Ινδία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά αναφέρθηκε στον εθισμό των ανηλίκων στα social media λέγοντας τα εξής: «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τη διαδικτυακή βλάβη είναι θέμα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «Και η Ελλάδα σύντομα θα ανακοινώσει τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Παράλληλα, μίλησε και για την παραπληροφόρηση σημειώνοντας ότι: «Αλλά αυτό συμβαδίζει με τη δημοκρατική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία ενισχύει τον διάλογο αντί να μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος. Είμαι υπέρ του εκτεταμένου διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι εάν αυτός ο διάλογος δεν αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα, η ρύθμιση θα είναι η μόνη απάντηση. «Οι γνώσεις αλλά και η τεχνογνωσία για την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να μοιράζονται σε όλο τον κόσμο. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη στην ιστορία του κόσμου έχει δημιουργήσει τεράστιο πλούτο.

Αλλά η ιστορία μας διδάσκει ότι η διανομή αυτού του πλούτου δεν είναι ποτέ αυτόματη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει άνευ προηγουμένου επιστημονικές ανακαλύψεις για να βελτιώσει δραστικά την υγειονομική περίθαλψη, να ενισχύσει την εκπαίδευση για την υποστήριξη της ανθεκτικότητας στο κλίμα, αλλά το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι απλό: ποιος ωφελείται εκτός από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους μετόχους τους;





Στις χώρες μας, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι επανεκπαιδεύονται, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι δημόσιες υπηρεσίες αναβαθμίζονται, ο αγρότης, η νοσοκόμα, ο δάσκαλος, ο μικρός επιχειρηματίας πρέπει να αισθάνονται ότι αυτή η τεχνολογία μοιράζεται σε όλους.

Οι ανησυχίες για σημαντική μετατόπιση εργατικού δυναμικού πρέπει να αντιμετωπιστούν αργά ή γρήγορα.

Στην Ελλάδα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η ψηφιοποίηση έχει κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσιτές, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της εκπαίδευσης θα βοηθήσει τώρα το μαθησιακό χάσμα, ενώ η πρόοδος στην τηλεϊατρική στην προγνωστική ανάλυση και την εξατομικευμένη προληπτική φροντίδα κάνει την υγειονομική περίθαλψη πολύ πιο προληπτική. Μετατοπίζοντάς την από τη θεραπεία στα νοσοκομεία στην πρόληψη στο σπίτι και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Και μεταξύ των χωρών πρέπει να έχουμε πρόσβαση για να υπολογίσουμε τα δεδομένα.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι μια ιστορία ψηφιακής συγκέντρωσης, πρέπει να είναι μια ιστορία ψηφιακής ένταξης».

Μετέπειτα ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «το ίδιο το κράτος πρέπει να βελτιωθεί. Η τεχνολογία προχωρά με εξαιρετική ταχύτητα, αλλά πολύ συχνά οι δημόσιοι θεσμοί μας λειτουργούν με ένα ξεπερασμένο λειτουργικό σύστημα και κανόνες. Και αν θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να εξυπηρετεί την κοινωνία, οι κυβερνήσεις πρέπει να ενημερώσουν σημαντικά το δικό τους λογισμικό. Τα πλαίσια δημόσιων συμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βιομηχανική εποχή δεν είναι κατάλληλα για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Και χρειαζόμαστε να είναι πιο γρήγοροι, προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα και πιο ανοιχτοί σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να επενδύσουν στις δικές τους ικανότητες. Υποδομή δεδομένων ψηφιακών ταλέντων και γραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα υπουργεία.

Δεν πρόκειται για τη λειτουργία μερικών πιλοτικών προγραμμάτων. Πρέπει να περάσουμε από τον πειραματισμό στην εφαρμογή. Οι χώρες που θα διαδεχθούν την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι απλώς αυτές που χτίζουν ισχυρά μοντέλα αλλά αυτές που χτίζουν ικανό κράτος.

Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να επιλέξουμε τις ρυθμιστικές μας προτεραιότητες με σύνεση».