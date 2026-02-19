Ήταν τα email σε αυτά τα αρχεία που φαίνεται να είναι μεταξύ του Άντριου και του αποθανόντος σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν που οδήγησαν στην εμπλοκή της αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ. Ένα email ξεχώρισε ιδιαίτερα. Τον Νοέμβριο του 2010, μετά την επιστροφή του Άντριου από ένα ταξίδι στην Ασία που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, του στάλθηκαν μια σειρά από εκθέσεις σχετικά με το ταξίδι του. Μέσα σε πέντε λεπτά από τη λήψη τους, φαίνεται να τα προώθησε στον Έπσταϊν , ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε ήδη καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα.

Υπήρχαν και άλλες αποκαλύψεις από τα αρχεία. Ένα μήνα αργότερα, την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Άντριου φαίνεται να έστειλε στον Έπσταϊν ένα εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν, η οποία εποπτευόταν τότε από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις και χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ένα άλλο email με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2011, ο Άντριου φαίνεται να προτείνει στον Έπσταϊν να επενδύσει σε μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που είχε επισκεφτεί μια εβδομάδα πριν. Αυτά αποτέλεσαν την αρχή αυτού που σήμερα εξελίχθηκε σε πλήρη έρευνα από την Αστυνομία. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν βασιστούν μόνο στα email που έχουμε δει.

Για να χτίσουν την υπόθεση, θα έχουν απευθυνθεί στην κυβέρνηση και στο παλάτι ζητώντας email που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τι συνέβαινε. Το παλάτι δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ότι θα «υποστηρίξει» την αστυνομία. Οι ντετέκτιβ θα έχουν επίσης κάνει τη δική τους έρευνα στα τρία εκατομμύρια έγγραφα των αρχείων του Έπσταϊν και θα έχουν ζητήσει μη επεξεργασμένα αντίγραφα από το FBI ή το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος βοηθά τις αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου με αυτά τα αιτήματα.

Μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου, αλλά οι ντετέκτιβ μπορεί να έχουν δει περισσότερα από αυτά που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια, σημειώνει το BBC. Είναι πολύ απίθανο η αστυνομία να συνέλαβε τον Άντριου με βάση μόνο μερικά email που έχουν δει οι άνθρωποι στα αρχεία του Έπσταϊν.

Σε αυτό το στάδιο, ο Άντριου έχει μόνο συλληφθεί. Δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εναντίον του. Ο ίδιος έχει πάντα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη που προκύπτει από τη σχέση του με τον Έπσταϊν και δεν έχει απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του BBC σχετικά με τους φακέλους που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο.

Να σημειωθεί ότι η σύλληψη αυτή δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που είχε προηγουμένως διατυπώσει η Τζουφρέ εεναντίον του Άντριου, η οποία ισχυρίστηκε ότι την ανάγκασαν να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον πρώην πλέον πρίγκιπα σε αρκετές περιπτώσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2022, ο Άντριου και η Τζουφρέ κατέληξαν σε εξωδικαστικό οικονομικό διακανονισμό, χωρίς ο Άντριου να παραδεχτεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη εκ μέρους του.

Είναι απίθανο η αστυνομία να κρατήσει τον Άντριου όλη τη νύχτα υπό κράτηση, καθώς συνήθως στις συλλήψεις που σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα, οι άνθρωποι κρατούνται για λίγες ώρες ώστε να γίνουν έρευνες και αρχική ανάκριση. Η αστυνομία θα μπορούσε να τον κρατήσει για 24 ώρες και να ζητήσει παράταση, αλλά αυτό είναι απίθανο. Τελικά, ο συλληφθείς συνήθως αποφυλακίζεται με εγγύηση και του δίνεται ημερομηνία για να επιστρέψει στο αστυνομικό τμήμα για πιθανή περαιτέρω ανάκριση.

Μόλις οι ντετέκτιβ ολοκληρώσουν τις έρευνές τους και ανακρίνουν τον Άντριου, θα πρέπει να λάβουν μια σημαντική απόφαση. Αυτό μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Αστυνομικοί με στέμμα στο σήμα τους θα καθίσουν με δικηγόρους της Εισαγγελίας του Στέμματος και θα αποφασίσουν αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να απαγγελθούν κατηγορίες στον αδελφό του βασιλιά. Αν αποφασίσουν να παραπέμψουν την υπόθεση στο δικαστήριο, θα ονομαστεί R v Mountbatten-Windsor, ή με απλά λόγια, ο βασιλιάς κατά του αδελφού του βασιλιά.