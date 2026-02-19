Η αποκάλυψη αυτή έρχεται μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις Ομπάμα στις αρχές της εβδομάδας για τους εξωγήινους. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε ερώτηση για την ύπαρξη εξωγήινων, είπε πως «είναι αληθινοί» αλλά δεν τους έχει δει, και ότι το σύμπαν είναι τεράστιο και αυξάνονται οι πιθανότητες ύπαρξης ζωής αλλού.

Τι είπε η Λάρα Τραμπ

Η Λάρα Τραμπ αναφέρθηκε στις φήμες στο διαδίκτυο σχετικά με μια φημολογούμενη ομιλία για τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, λέγοντας στην εκπομπή της, The Right View, ότι είχε δει ισχυρισμούς που υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος είχε «προγραμματίσει» μια ομιλία για τα UFO.

Όταν φιλοξενήθηκε στο podcast «Pod Force One» της Μιράντα Ντιβάιν, η Λάρα Τραμπ ρωτήθηκε εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ετοιμάζεται να προβεί σε κάποια ανακοίνωση για UFO, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα.

Ωστόσο, αν και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει προγραμματιστεί μια τέτοια ομιλία, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X, είπε: «Νομίζω ότι ο πεθερός μου το είπε πραγματικά. Υπάρχει μια ομιλία που έχει και υποθέτω ότι θα την κάνει την κατάλληλη στιγμή, και έχει να κάνει με κάποιο είδος εξωγήινης ζωής».

Πώς ξεκίνησε η φημολογία

Οι φήμες για μια επικείμενη ανακοίνωση εντάθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα, αφού ο Βρετανός συγγραφέας και ουφολόγος Μαρκ Κρίστοφερ Λι διέδωσε ισχυρισμούς ότι επρόκειτο να γίνει μια ιστορική αποκάλυψη — ισχυρισμούς που το Newsweek δεν μπόρεσε να επαληθεύσει. Το Newsweek είχε προηγουμένως σημειώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τα UFO το 2024, λέγοντας ότι δεν ήταν ποτέ «πιστός» της θεωρίας, γεγονός που παρέχει το πλαίσιο για τις τρέχουσες φήμες που δεν παρουσιάζουν επιβεβαιωτικά στοιχεία.

Ο Λι δήλωσε στο Newsweek σε ένα email ότι «ένας εσωτερικός πληροφοριοδότης της Ουάσιγκτον» είχε ισχυριστεί ότι ο πρόεδρος είχε προετοιμάσει μια ιστορική ομιλία στην οποία αναγνώριζε την επίσκεψη εξωγήινων και την ανάκτηση μη ανθρώπινων υλικών και σκαφών, αν και ο Λι δεν προσδιόρισε την πηγή ούτε παρείχε αποδείξεις για την πρόσβασή τους.

«Ένας εσωτερικός πληροφοριοδότης της Ουάσιγκτον, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά και με τον οποίο έχω συνεργαστεί, έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προετοιμάσει μια ιστορική ομιλία στην οποία αναγνωρίζει την επίσκεψη εξωγήινων και την ύπαρξη ανακτηθέντων μη ανθρώπινων υλικών και σκαφών», είπε ο ΛΙ.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση των αναρτήσεων του Λι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι οι φημολογούμενες δηλώσεις θα αναφέρονται σε μια σειρά από περιστατικά που χρονολογούνται από το 1947 στο Ρόσγουελ και θα περιγράφουν τα βήματα προς την αποχαρακτηριοποίηση και τη διεθνή συνεργασία.

Το Newsweek ανέφερε ότι ο Λι υπέδειξε την 8η Ιουλίου —που συμπίπτει με την επέτειο του περιστατικού του Ρόσγουελ— ως πιθανή ημερομηνία για την φημολογούμενη ανακοίνωση, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα: «Η προγραμματισμένη ημερομηνία παραμένει η 8η Ιουλίου 2026, που σηματοδοτεί την 79η επέτειο του περιστατικού του Ρόσγουελ, αν και η δυναμική αυξάνεται ραγδαία».

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει καμία δήλωση σχετικά με τα UFO και δεν έχει δώσει επίσημη απάντηση στις φήμες, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα για οποιαδήποτε τέτοια δήλωση σχετικά με τα UFO.