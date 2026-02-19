Θα περίμενε κανείς πως ο πολιτικός κόσμος της χώρας θα καταδίκαζε τα επεισόδια, αλλά αντ’ αυτού είδαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι μόνο να μη διαχωρίζουν τη θέση τους, αλλά να καλύπτουν και να υπερασπίζονται τη δράση των εξαγριωμένων συνδικαλιστών. Ακόμα πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός πως τα επεισόδια και οι οργανωμένες διαμαρτυρίες έγιναν την ημέρα που είχαν προγραμματιστεί τα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, που εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Παρά τις προσπάθειες μιας αντιδραστικής συνδικαλιστικής μειοψηφίας, τα ΤΕΠ του Κρατικού Νίκαιας λειτουργούν αναβαθμισμένα και είναι πλέον από τα πιο σύγχρονα της χώρας. Με αυξημένη δυναμικότητα, με αυτόνομο παιδιατρικό και παιδοχειρουργικό ΤΕΠ για πρώτη φορά στην ιστορία του νοσοκομείου, με ψηφιακό εκσυγχρονισμό και με ειδικά διαμορφωμένο χώρο διαλογής, με διακριτή είσοδο για τα ασθενοφόρα. Επιπλέον ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου είναι αυξημένος κατά +76% σε σχέση με το 2019, ενώ ενισχύθηκε και το προσωπικό με γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς εργαζομένους.

Η αναβάθμιση του ΕΣΥ, ο εκσυγχρονισμός και οι ανακαινίσεις των υποδομών σε όλα τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα της κυβέρνησης για ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό δημόσιο σύστημα υγείας προσβάσιμο σε όλους.