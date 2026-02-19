«Στις Δημοκρατίες, η διαμαρτυρία είναι θεμιτή. Όχι όμως και η άσκηση βίας. […] Και βρέθηκαν κάποια στελέχη του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑς, να κάνουν αυτά τα οποία έκαναν στον κ. Γεωργιάδη. Είναι ντροπή και απαράδεκτο. Κανονικά θα πρέπει να καταδικαστούν αυτές οι επιθέσεις από όλα τα κόμματα» είπε ο κ. Λαζαρίδης και, απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια, θα έχουν την αντίδραση του νόμου. Τελεία-Παράγραφος».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδης Ζαμπάρας είχε μιλήσει για «ντροπή, όχι μόνο για τον υπουργό σας, αλλά συνολικά για την κυβέρνηση που στη μόνιμη λογική να κάνει φιέστα, να κάνει επικοινωνία, έφτασε στο σημείο, να χτυπάει γιατρούς και εργαζόμενους σε δημόσιο νοσοκομείο που διαμαρτύρονται, και χαλάνε το αφήγημα σας, ότι αναβαθμίζεται το σύστημα υγείας». Άσκησε επίσης κριτική στον κ. Γεωργιάδη ότι «επανέφερε την λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων, μία ανιστόρητη και γελοία θεωρία» όταν, αυτό που υπάρχει, είναι από τη μία οι πατριώτες, οι αγωνιστές, οι κομμουνιστές, αυτοί που δίνουν και την ψυχή τους ανιδιοτελώς για την πατρίδα και από την άλλη είναι ταγματασφαλίτες, οι συνεργάτες των Γερμανών, οι γερμανοτσολιάδες, κι αυτοί οι οποίοι βλέπανε τις φωτογραφίες από την Καισαριανή και μετά κάνανε έκτροπα διαλύοντας το μνημείο».