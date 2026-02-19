Η Αλεξάνδρα Σδούκου μίλησε για τη στρατηγική της σκανδαλολογίας που, όπως ανέφερε, έχει επιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση ενώ αναφέρθηκε στη διεκδίκηση μιας νέας αυτοδύναμης θητείας από το κυβερνών κόμμα.

Η κ. Σδούκου σημείωσε πως «πολλές υποθέσεις με εμπλεκόμενους από το ΠΑΣΟΚ μαζεύτηκαν», αναφέροντας παραδείγματα όπως «ο συνδικαλιστής κύριος Παναγόπουλος» και «η υπόθεση με την κ. Χατζηδάκη». Τόνισε ωστόσο ότι «τα πρόσωπα αυτά έχουν το τεκμήριο αθωότητας και δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη». Η εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε ότι «όταν κάποιος καλλιεργεί ένα κλίμα τοξικότητας στην κοινωνία και επιχειρεί να ενοχοποιήσει συλλογικά ένα κόμμα, τότε όταν προκύπτουν υποθέσεις που αφορούν στελέχη του, “λούζεται αυτά που έλεγε”».





Στην ερώτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες, η κ. Σδούκου δήλωσε ότι «το αίτημα για αυτοδυναμία δεν είναι απλώς κομματικός στόχος, αλλά επιλογή σταθερότητας και εθνικό διακύβευμα». Υπογράμμισε ότι «οι Έλληνες πολίτες θα αξιολογήσουν με σοβαρότητα όλα τα δεδομένα πριν λάβουν την απόφασή τους».

Κλείνοντας, ανέφερε ότι «στους 15 μήνες που απομένουν, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το έργο της, θα παρουσιάσει τον απολογισμό και το σχέδιό της» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η αυτοδυναμία θα είναι εφικτή».