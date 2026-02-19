«Είναι το κόμμα απέναντι στη συντήρηση, ο προοδευτικός πόλος, που είναι και καλό για την ποιότητα της δημοκρατία μας να υπάρχει πολιτική εναλλαγή συντήρησης-προόδου. Ήρθε η ώρα της προόδου στη χώρα, για να πάει η συντήρηση σπίτι της», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσδιόρισε εκ νέου ως πολιτικό επίδικο την «πολιτική αλλαγή και την ήττα της σημερινής πολιτικής, διότι είναι μια πολιτική ανισοτήτων, εξυπηρέτησης των ισχυρών, κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους, ακρίβειας και μεγάλων δυσκολιών για τη νέα γενιά».

Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες απάντησε ότι «έστω και με μια ψήφο διαφορά αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, φεύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση. Άρα πετύχαμε την πολιτική αλλαγή». «Θα δούμε ποια κόμματα τίμησε ο ελληνικός λαός, θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας βάσει του προγράμματός μας. Αλλά ο ελληνικός λαός επιλέγει τους συσχετισμούς και εμείς επιλέγουμε ποιοί σέβονται το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι καθαρά πράγματα που συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Σχετικά με την αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι με κάποια πρόσωπα υπάρχουν τεράστιες πολιτικές και αξιακές διαφορές και πως από την άλλη με κάποιους ανθρώπους που κινούνται σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και προσκηνίου, «προφανέστατα θέλουμε να συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε, έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες». Είπε ότι η αγωνία να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι στη ΝΔ υπάρχει, αλλά αποτυπώνεται «μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες και όχι μέσα από παιχνίδια του παρασκηνίου, τα οποία έχω πάρει μια απόφαση -και την τηρώ σε όλη μου την πορεία- να μην συμμετέχω». «Όλα αυτά δεν είναι “αθροίζουμε και πολλαπλασιάζουμε”, είναι τι προτείνουμε στον κόσμο, γιατί η κοινωνική διεύρυνση είναι αυτή που φέρνει τα εκλογικά αποτελέσματα και το ΠΑΣΟΚ έχει σε όλα απαντήσεις», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας το «αφήγημα “Μητσοτάκης ή χάος”», αναρωτήθηκε τι θα σηματοδοτεί μία τρίτη θητεία της ΝΔ. «Άκουσα προχθές τον κ. Μητσοτάκη να λέει το εξής: “Αν φύγω” -αυτό είπε επί της ουσίας- “κινδυνεύουν οι κατακτήσεις μας”. Ποιες είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;», τόνισε, ρωτώντας: «Η κατάσταση στο ΕΣΥ; Στα δημόσια σχολεία; Η κατάσταση με τα ενοίκια, που για να βρεις σήμερα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας με αξιοπρεπές ενοίκιο πρέπει να έχεις κερδίσει το τζόκερ; Ποια είναι η κατάκτηση στα εθνικά θέματα; Να μιλήσουμε για το καλώδιο. Είδα να πηγαίνει στον Ερντογάν -έγινε μια συνάντηση σε καλό κλίμα- αλλά για καλώδιο δεν ακούμε. Ποιες, λοιπόν, είναι οι κατακτήσεις του ελληνικού λαού; Τα σκάνδαλα; Που εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πρωταγωνιστής σε δικογραφίες στη Βουλή;».

Για την υπόθεση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και των προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε: «Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ εάν σε μια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ υπάρχουν κάποιες παρατυπίες; Υπάρχει κάποια πολιτική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ; Όχι. Ποια είναι η πολιτική ευθύνη του πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας, όταν στα μισά του υπουργεία υπάρχουν δικογραφίες με σκάνδαλα; Τεράστια». Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για προσπάθεια, κυρίως από την κυβέρνηση, να πουν στον ελληνικό λαό ότι είμαστε όλοι το ίδιο, «όλοι είμαστε διεφθαρμένοι», «όλοι δείχνουμε ανοχή στη διαφθορά». Τόνισε, όμως, ότι «δεν είμαστε όλοι το ίδιο» και πως αυτό το αποδεικνύει με τη δική του κουλτούρα αντιμετώπισης της διαφθοράς: «Με ένα πόρισμα μιας αρχής, με το τεκμήριο της αθωότητας, πριν οποιαδήποτε δικογραφία, εμείς τι λέμε; Αναστολή κομματικής ιδιότητας, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν υπάρξει καμία σκιά, το πρόσωπο επιστρέφει. Αν υπάρξει, υπάρχει μια μόνιμη διαγραφή. Είναι καθαρό αυτό; Είναι οριζόντιο; Είναι». Στον αντίποδα υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός «όχι πόρισμα αρχής, τεκμηριωμένες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους πιο στενούς του συνεργάτες, τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια» προσθέτοντας πως «χρησιμοποιεί το άρθρο 86, στέλνει τους βουλευτές του “για ύπνο νωρίς” και απαγορεύει στην ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει τους κολλητούς του και τους υπουργούς του».

Συζητώντας για τα ελληνοτουρκικά μετά και τη συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη-Ρ. Τ. Ερντογάν, ανέφερε ότι «πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να συζητάμε με τους γείτονές μας, αλλά χωρίς αυταπάτες και χωρίς επικοινωνιακά σόου που είναι συνήθως για εσωτερική κατανάλωση». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός έφυγε από την Άγκυρα χωρίς να μιλήσει για το καλώδιο, θυμίζοντας ότι του έχει ζητήσει επανειλημμένα στη Βουλή να ενημερώσει και τον ίδιο και τον λαό «ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και δεν μας λέει λέξη σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα». Σημείωσε, δε, ότι η απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για το ζήτημα του καλωδίου «εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση και τα “παπαγαλάκια” της για ένα πολύ κρίσιμο θέμα».

Δίνοντας έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την ανάγκη 120 πραγματικών δόσεων για όλους σχετικά με τις οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ τόνισε ότι πρέπει να μπουν κανόνες στο θέμα των funds και πως το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει «ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή που κλείνει τον κύκλο της ασυδοσίας των funds και των servicers που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες». Επιπλέον, ως προς το ζήτημα της ρευστότητας είπε ότι πρέπει, επιτέλους, να μιλήσουμε για μια Αναπτυξιακή Τράπεζα, «πρέπει, επιτέλους, να βρεθούν τα χρήματα να στηρίξουν την παραγωγική οικονομία». Σχετικά, δε, με τη στεγαστική κρίση επανέλαβε τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραπέμποντας στα στοιχεία της κυβέρνησης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, επεσήμανε πως «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη», για να σχολιάσει, καταληκτικά, ότι «αυτή είναι η κατάκτηση του κ. Μητσοτάκη» και πως «γι’ αυτό καλό θα είναι να λέμε τα πράγματα ωμά, για να προετοιμαστούμε για οποιαδήποτε περιπέτεια στο μέλλον».