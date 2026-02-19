«Η ΝΔ έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη. Δεν θα πάω πίσω στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, στο περήφανο 54% […] Εχουμε, όμως, πάει και στην θριαμβευτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 2023, με σχεδόν 41%. Εχω λοιπόν αγωνία μεγάλη βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος -όχι της παράταξης- να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια, άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπαίνει μπροστά ένα τρία. Δεν είναι αυτό που μάς αξίζει…», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας στη συνέχεια:

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ορθότατα έχει εκκινήσει μια διαδικασία συνεδρίου που θα γίνει τον Μάιο. Αυτή η διαδικασία είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η Νέα Δημοκρατία, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης. Αν θέλετε, στο εύρος που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη θριαμβευτική νίκη του 2023. Ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση».

«Αν απωλέσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα, τότε η Ν.Δ. παύει να έχει λόγο ύπαρξης», ανέφερε ο υπ. Εθνικής Αμυνας σε άλλο σημείο της ομιλίας του.