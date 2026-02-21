Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Μια οικονομικής φύσεως έκπληξη σας περιμένει σήμερα. Χρήματα που ενδέχεται να είχατε ξεχάσει ότι σας χρωστούν έρχονται να σας εκπλήξουν ευχάριστα. Να αποφύγετε τα σοβαρά έξοδα γενικώς και να διαχειρίζεστε ορθά τα έσοδά σας.

ΤΑΥΡΟΣ

Ρομαντική αγάπη, αισθησιασμός, διάθεση για παιχνίδι. Παρουσιάζεστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα θέματα της αγάπης, σήμερα, κάτι που φέρνει χαρά στις σχέσεις. Οσα ξαφνιάσματα κι αν έχετε, είστε ψύχραιμοι ως προς την αντιμετώπισή τους.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ενεργοποιούνται σημεία του υποσυνειδήτου σας, αιφνίδια. Θα εκπλαγείτε και σεις οι ίδιοι, βλέποντας τον εαυτό σας να εκφράζει, άφοβα, συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες, που μέχρι τώρα κρατούσατε κρυμμένα, είτε από φόβο είτε από ανασφάλεια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα νιώσετε έντονα την ανάγκη να ξεκαθαρίσετε τις φιλικές και επαγγελματικές σας σχέσεις, στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας πιο βαθιάς και ουσιαστικής επικοινωνίας. Για αυτό θα επιλέξετε συνεργασίες ή συνεταιρισμούς με πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες από τον δικό σας.

ΛΕΩΝ

Προσωπική ακτινοβολία στο περιβάλλον σας και αναγνώριση. Προσοχή όμως. Επειδή δύσκολα δέχεστε υποδείξεις και εντολές και μια και βρίσκεστε σε μια περίοδο ανακατατάξεων, εντάσεων και αλλαγών, σας διακατέχουν συναισθήματα άγχους και ανασφάλειας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Απομακρύνεστε από την πεπατημένη επιλέγοντας λύσεις που δεν παρέχουν και ιδιαίτερη ασφάλεια. Θα αποτολμήσετε να ταξιδέψετε, θα κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές, ακόμα κι αν είστε σε μεγάλη ηλικία. Αυτό που θέλετε διακαώς είναι να ανοίξετε, για τα καλά, τα φτερά σας.

ΖΥΓΟΣ

Εντονη η ανάγκη να εξερευνήσετε, σε βάθος, άγνωστες πτυχές του εαυτού σας, υποκινούμενοι από μια εσωτερική παρόρμηση. Αυτά που θα ανακαλύψετε θα σας φέρουν όμως αντιμέτωπους με την οριστική επίλυση των βαθύτερων σκέψεών σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Απρόσμενες εξελίξεις σας βρίσκουν απροετοίμαστους για τη νέα τάξη πραγμάτων, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον τομέα των σχέσεων. Αυτό δεν θα σας τρομάξει. Αντίθετα, η εσωτερική σας ανάγκη για αλλαγές θα δώσει νέα διάσταση στον γάμο, στις σχέσεις και τις συνεργασίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μέσα από την εργασία σας θα μπορέσετε να αποδείξετε την επαναστατική σας διάθεση, επισημαίνοντας, μετά από καιρό, το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει κυρίως. Αυτή η στάση θα είναι ζωτικής σημασίας γιατί οποιεσδήποτε συμβατικές επιλογές θα κόστιζαν σε κατάθλιψη.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Παίρνετε ενθάρρυνση από την ενασχόληση με τα παιδιά. Βελτιώνονται οι σχέσεις σας με τις γυναίκες, είτε σε φιλικό είτε σε ερωτικό επίπεδο. Εντονη η επιθυμία σας για απόκτηση απογόνου. Ωστόσο, είναι εύκολο για σας το πάθος να μετατραπεί σε κτητική διάθεση. Προσοχή, λοιπόν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Αναζητάτε τη συμβουλή των ατόμων της οικογένειάς σας, πιο πιθανό των γυναικών. Η τάση σας να επιστρέφετε στο παρελθόν είναι έντονη. Θα αναζητήσετε τις ρίζες σας και θα επιμείνετε σε παρωχημένες αντιλήψεις περί της ζωής.

ΙΧΘΥΕΣ

Οι απόψεις σας βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις και ως εκ τούτου κανείς δεν εγγυάται ότι είναι οι σωστές. Καθοδηγούμενοι από το συναίσθημα όπως είστε, μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις ή να δώσετε λανθασμένες εντυπώσεις. Τα γυναικεία πρόσωπα, δε, παίζουν ρόλο στις εξελίξεις.