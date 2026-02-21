Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας, ηλικίας 28 και 35 ετών κρατούνται για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια και θα οδηγηθούν το πρωί της Κυριακής (22/2) στον εισαγγελέα.





Το περιστατικό

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/2) σε ταβέρνα στον οικισμό της Πανδρόσος στη Ροδόπη, όταν τμήμα του δαπέδου υποχώρησε, παρασύροντας θαμώνες στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν εννιά άτομα στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.





Οι δύο από αυτούς θα παραμείνουν σήμερα προληπτικά στο Νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι εφτά πήραν εξιτήριο το βράδυ του Σαββάτου (21/2). Σημειώνεται, πως η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία. Οι υπόλοιποι πελάτες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν.