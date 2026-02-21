Υπενθυμίζεται ότι 20 άτομα, εθνικότητας Σουδάν και Αιγύπτου, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο, ενώ εντοπίστηκαν και τρεις άνδρες νεκροί. Στις έρευνες που θα συνεχιστούν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, εκτός από τα παραπλέοντα σκάφη, συμμετέχει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και σκάφος της δύναμης FRONTEX.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό συνέβη όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή, κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, πλησίασε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών. Κατά την προσπάθεια των επιβατών να επιβιβαστούν στις σκάλες του πλοίου, η μάζα των ανθρώπων μετακινήθηκε απότομα, προκαλώντας την ανατροπή του σκάφους.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ανέμους 6 μποφόρ και κύματα 2,5 μέτρων, το εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά κατάφερε να διασώσει 20 άτομα ζωντανά. Οι υπόλοιποι διασώθηκαν από τις έρευνες του Λιμενικού Σώματος και της FRONTEX, ενώ δυστυχώς τρια άτομα βρέθηκαν νεκρά στη θάλασσα.