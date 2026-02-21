Η Johanna είναι η τραγουδίστρια που εξασφάλισε αποκλειστικά τα δικαιώματα διασκευής του παγκόσμιου αιγυπτιακού hit «Tiba Tani La» για την Ελλάδα και την Κύπρο, φέρνοντας έναν διεθνή ήχο σε μια ολοκαίνουργια, ελληνική εκδοχή με τίτλο «Να Μη Σε Δω Ξανά».

Το τραγούδι, σε μουσική του Κωνσταντίνος Παντζής και στίχους του Ηλίας Φιλίππου, κυκλοφορεί ήδη στο Spotify.

Μάλιστα, λίγες μόλις ώρες μετά την αποκάλυψή του από την ίδια τη Johanna στα social media, το τραγούδι έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αναπαραγωγές ήχου, shares και stories.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η ελληνική εκδοχή, μέσα από τη δυναμική των social media, κατάφερε να εισχωρήσει και στην αιγυπτιακή αγορά. Παραγωγοί και διοργανωτές live εμφανίσεων από την Αίγυπτο έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, στέλνοντας προτάσεις συνεργασίας για την τραγουδίστρια, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή αντίκτυπο του single.

Το κοινό μπορεί να πάρει μια πρώτη γεύση από το εντυπωσιακό project μέσα από το backstage βίντεο της φωτογράφησης για το cover του τραγουδιού, ενώ η επίσημη οπτικοποίηση του «Να Μη Σε Δω Ξανά» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο YouTube στις 25 Φεβρουαρίου.

Η Johanna έρχεται δυναμικά να αφήσει το δικό της αποτύπωμα, με ένα single που δεν είναι απλώς μια διασκευή, αλλά μια μουσική γέφυρα που ενώνει κουλτούρες και διεθνής αγορές!