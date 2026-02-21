Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άνδρας, αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο σπίτι όπου διαμένουν ενήλικες δίδυμες, την ώρα που απουσίαζε η μητέρα τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να βίασε την μία, ενώ ενδέχεται να επιτέθηκε και στη δεύτερη.

Η μητέρα κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι

Η μητέρας φέρεται να διαπίστωσε το περιστατικό μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Αμέσως πήγε στο σημείο και αφού είδε την κόρη της να κλαίει κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι, αλλά εκείνος κατάφερε να ξεφύγει.

Ο δράστης φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή. Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση. Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη.