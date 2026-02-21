Τελικός Κυπέλλου: Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν έκαναν γνωστές τις εξάδες ξένων που επέλεξαν για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί απόψε (20:00) στο Ηράκλειο, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.