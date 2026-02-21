Ο Ολυμπιακός αναμένεται να παραταχθεί και με τους τρεις σέντερ του στον αποψινό τελικό Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι διαθέσιμος παρά την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί, με τον Ντόνταλ Χολ να είναι επίσης στη δωδεκάδα.

Από τον Ολυμπιακό «κόπηκαν», οι Άλεκ Πίτερς και Φρανκ Νιλικίνα και επιλέχθηκαν οι, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.

Χωρίς Σορτς και Φαρίντ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν «έκοψε» από την εξάδα των ξένων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ.

Ο Τούρκος προπονητής αποφάσισε να αφήσει τους δυο παίκτες εκτός της εξάδας των ξένων του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Επίσης, εκτός θα είναι οι Γκριγκόνις, Γιούρτσεβεν και Λεσόρ.

Η 6άδα των ξένων για τον τελικό: Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Οσμάν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ρισόν Χολμς.