Με τη φανέλα των ερυθρολεύκων έχει κατακτήσει το Conference League και το νταμπλ στην Ελλάδα.. Η ανανέωση, όπως μετέφερε το Olympiacos TV, εγκρίθηκε από τη διοίκηση της ΠΑΕ και ανακοινώθηκε μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της ομάδας, ενώ η κίνηση ερμηνεύεται ως στοιχείο σταθερότητας στο ρόστερ ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Στη διάρκεια της συνέντευξης ο Τσικίνιο τόνισε με σαφήνεια τι σημαίνει για εκείνον η ανανέωση μέσω συγκεκριμένων δηλώσεων: «Αυτό που σημαίνει για μένα η ανανέωση είναι η αναγνώριση της δουλειάς μου και της δέσμευσης μου στον σύλλογο. Από τότε που ήρθα νομίζω πως έχω δώσει όλο μου τον εαυτό κι έχω δείξει την καλύτερη εκδοχή μου. Νομίζω λοιπόν πως όταν είναι έτσι τα πράγματα, σε ανταμείβουν με μία ανανέωση.» Πρόσθεσε ακόμη: «Θεωρώ πως πιστεύουν σε εμένα και αυτό που υπόσχομαι είναι να συνεχίσω να δουλεύω για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για αυτή την ομάδα. Ο Ολυμπιακός για εμένα αυτή την στιγμή είναι οικογένεια, είναι σπίτι.» Ο παίκτης περιέγραψε το περιβάλλον της ομάδας και την ένταξη της οικογένειάς του στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι από την πρώτη μέρα οι συνθήκες τον έκαναν να αισθανθεί άνετα και ευτυχισμένο στον σύλλογο.

Η συζήτηση μετέφερε επίσης το πλαίσιο της καθημερινότητας και της απαιτητικής νοοτροπίας που ζητά ο ίδιος από τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του. Όπως δήλωσε: «Όταν φοράς αυτή την φανέλα, θέλεις πάντα να κερδίζεις τίτλους. Ο σύλλογος και η ιστορία του μιλάνε από μόνα τους. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, για να κερδίζουμε τίτλους, γιατί σε κάθε παιχνίδι μπαίνουμε για να κερδίσουμε. Σε κάθε προπόνηση πρέπει αν έχουμε αυτή την νοοτροπία του να θέλουμε πάντα περισσότερα. Πρέπει να δουλεύουμε, να θέλουμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι και να κερδίσουμε τίτλους. Αυτό το θέλουμε πάντα.» Ευχαρίστησε τέλος τους οπαδούς: «Ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς μας για την αγάπη που μου δείχνουν, ακόμη μια φορά, γιατί από την πρώτη μέρα ένιωσα μια απίστευτη στήριξη. Πάντα μου δίνουν κίνητρο και αυτό για εμένα σημαίνει πολλά. Να είναι λοιπόν πάντα μαζί μας, γιατί θα τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος για την ομάδα».