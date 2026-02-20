Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε την τοποθέτηση του Τούρκου τεχνικού μέσω επίσημης ανακοίνωσης, μεταφέροντας τη στάση της ομάδας ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι οι «ερυθρόλευκοι» αποτελούν έναν μεγάλο αντίπαλο, ενώ ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να διεκδικήσει το τρόπαιο και να προσφέρει ικανοποίηση στον κόσμο του. Η τοποθέτησή του περιλαμβάνει την επιθυμία της ομάδας να παλέψει για την κατάκτηση, αλλά επίσης την αναγνώριση της ποιότητας που έχει δείξει ο Ολυμπιακός στη EuroLeague μέχρι σήμερα. Η δημοσιοποίηση έγινε μία μέρα πριν την αναμέτρηση, σε μια εξέλιξη που δίνει έμφαση στην προετοιμασία και τη συγκέντρωση ενόψει του κρίσιμου ραντεβού. Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και στη ζήτηση των φιλάθλων για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Eργκίν Αταμάν: «Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στην EuroLeague».