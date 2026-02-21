Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο παρκέ. Το ποδοσφαιρικό κοινό έχει μπροστά του σημαντικές αναμετρήσεις από την Premier League και τη La Liga, ενώ στο τένις το βλέμμα στρέφεται στους τελικούς του WTA 1000 Ντουμπάι.
Παράλληλα, το πρόγραμμα συμπληρώνεται με δυνατά παιχνίδια στο βόλεϊ και άλλες διοργανώσεις, συνθέτοντας μια ημέρα γεμάτη δράση για τους φίλους του αθλητισμού.
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – ΑΕΚ – Ρέα (Ποδόσφαιρο γυναικών)
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD – Γουέστ Μπρομ – Κόβεντρι (EFL Championship)
15:00 Novasports 1HD – Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οβιέδο (La Liga EA Sports)
15:00 Action 24 – Πανιώνιος – Μαρκό (Super League 2)
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD – Γιουβέντους – Κόμο (Serie A)
16:30 Novasports Extra 2 – Κολωνία – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 – Βόλφσμπουργκ – Άουγκσμπουργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports 4HD – Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD – Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)
17:00 Novasports Premier League – Τσέλσι – Μπέρνλι (Premier League)
17:00 Novasports Start – Μπρέντφορντ – Μπράιτον (Premier League)
17:00 Novasports 5HD – Άστον Βίλα – Λιντς (Premier League)
17:00 Novasports 2HD – Αστέρας Aktor – Ατρόμητος (Super League)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Volley League Ανδρών)
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD – Σαουθάμπτον – Τσάρλτον (EFL Championship)
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD – Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Super League)
17:15 Novasports 1HD – Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο (La Liga EA Sports)
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD – Πάφος – Ανόρθωση (Cyprus League)
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD – Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD – Λέτσε – Ίντερ (Serie A)
19:30 Novasports Premier League – Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ (Premier League)
19:30 Novasports Prime – Λειψία – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
19:30 Novasports 1HD – Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης (La Liga)
19:45 Novasports Start – PSV Αϊντχόφεν – Χέρενφεν (Eredivisie)
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD – ATP 500 2026: Ντόχα
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD – Μπενφίκα – Άβες (Liga Portugal)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Τελικός Κυπέλλου μπάσκετ)
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD – Αλ Χιλάλ – Αλ Ίτιχαντ (Roshn Saudi League)
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD – Αλ Νασρ – Αλ Χαζμ (Roshn Saudi League)
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD – Σεντ Μίρεν – Μάδεργουελ (Scottish Premiership)
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD – Κάλιαρι – Λάτσιο (Serie A)
22:00 Novasports Premier League – Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ (Premier League)
22:00 Novasports 2HD – Άγιαξ – Ναϊμέγκεν (Eredivisie)
22:00 Novasports 1HD – Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ (La Liga EA Sports)
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD – ACB Copa del Rey 2026 (2ος ημιτελικός)
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD – ATP 500 2026: Ρίο ντε Τζανέιρο (1ος Ημιτελικός)
22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD – Μπράγκα – Βιτόρια Γκιμαράες (Liga Portugal)
