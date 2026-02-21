Οι τοποθετήσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν αρκετές για να προκαλέσουν την οργή του νομικού κόσμου. Μίλησε για «λοβιτούρες διαπλοκής και παρεμβάσεων» και αναφέρθηκε σε μια «περίεργη κλήρωση», στην οποία «η προεδρεύουσα είχε ένα κομπιούτερ που το έβλεπε μόνο εκείνη και ανακοίνωσε μόνη της ποια ονόματα κληρώνονται από το κομπιούτερ». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι μετατέθηκαν δικαστές στη Λάρισα επί τούτου.

«Πραγματικά πλέον οποιοσδήποτε αναπνέει πάνω από τη δικογραφία των Τεμπών θα στοχοποιείται ασχέτως άλλου τινός», όπως είπε, δυστυχώς εύστοχα, ο γ.γ. της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κάνοντας μια προβολή των όσων θα ζήσουμε. Για «σπεκουλαδόρους πολιτικούς και τους μιμητές τους», που «υπονομεύουν τη δίκη», έκανε λόγο σε σκληρή ανακοίνωση η Ενωση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Είναι δεδομένο ότι θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι κάθε μετριοπαθούς πολίτη που εξακολουθεί να πιστεύει στους θεσμούς: Οτι συγκεκριμένοι πολιτικοί θα αμφισβητήσουν κάθε λεπτό της διαδικασίας και θα κρεμάσουν στα μανταλάκια οποιονδήποτε, αρκεί να πείσουν πως όλα είναι στημένα εξαρχής. Ούτως ή άλλως, έχουν μοιράσει ήδη ενοχές και καταδίκες, και μάλιστα «πολιτικώς αμετάκλητες».

Ας μην έχουμε, λοιπόν, καμία αμφιβολία για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενοι μήνες. Θα περισσέψει ο τοξικός λόγος, θα επανέλθουν στην κουβέντα όλες οι θεωρίες συνωμοσίας και, αν αυτές δεν «τραβήξουν», θα δημιουργηθούν άλλες. Θα γίνουν ενστάσεις, προσφυγές, θα χρησιμοποιηθεί κάθε όπλο που παρέχει ο νόμος τον οποίο αμφισβητούν.

Αλλά θα το ξαναπούμε. Υπάρχει πάντα μια σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία στέκεται με σεβασμό απέναντι στα 57 θύματα και στις οικογένειές τους και περιμένει με ειλικρινή αγωνία την έναρξη της δίκης και κυρίως, την ετυμηγορία της Δικαιοσύνης. Της μοναδικής που μπορεί να αποφανθεί για την αλήθεια, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.