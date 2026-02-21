Οι φωτογραφίες που ο Αντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ προσπαθεί, εμφανώς σε σοκ, να κρυφτεί στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου λίγο αφότου αφέθηκε ελεύθερος προχθές βράδυ κάνουν το γύρο του κόσμου. Δώδεκα ώρες κράτησε η σύλληψή του, όπου απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση «κακοδιαχείρισης σε δημόσια θέση» που τον εμπλέκει ο «Φάκελος Επστάιν» και για την οποία διεξάγεται διευρυμένη έρευνα.

Διόλου τυχαία, προτού ακόμα η Αστυνομία ανακοινώσει το όνομα του συλληφθέντα, ο βασιλιάς Κάρολος -που τον Οκτώβριο του 2025 του ξήλωσε τους πριγκιπικούς τίτλους- ξεκαθάρισε πως τάσσεται υπέρ μιας δίκαιης και σωστής διαδικασίας, προτρέποντας τη Δικαιοσύνη να πάρει τον δρόμο της. Παρά την αστραπιαία αντίδρασή του, οι τριγμοί της σύλληψης είναι αισθητοί και στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το αγαπημένο παιδί

Οι επικριτές της μοναρχίας υποστηρίζουν πως ο Αντριου ενήργησε επί χρόνια με την ανοχή και την κάλυψη του Στέμματος και της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ, καθότι ήταν «το αγαπημένο της παιδί». Οι υποστηρικτές της ωστόσο, σημειώνουν πως ο Κάρολος φρόντισε να του αφαιρέσει τίτλους και κατοικία.

Η βασιλική οικογένεια εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, καλούμενη να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση στην ιστορία της, ενώ στο άγνωστο κινείται και η βρετανική κυβέρνηση. Λίγο πριν από τη σύλληψη, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ουδείς είναι υπεράνω του νόμου. Πάντως, την περασμένη εβδομάδα ήταν η κυβέρνησή του και προσωπικά ο ίδιος που κλήθηκε να διαχειριστεί σοβαρούς κλυδωνισμούς.

Ο Στάρμερ απώλεσε δύο στενούς συνεργάτες του μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις Επστάιν με τον Πίτερ Μάντελσον, τον άνθρωπο που ο Στάρμερ διόρισε πρέσβη στις ΗΠΑ. Η κρίση φαίνεται πως εκτονώθηκε για την κυβέρνηση, ωστόσο οι έρευνες στο «Μάντελσονγκεϊτ» συνεχίζονται και πιθανώς θα διασταυρωθούν με αυτές που διεξάγονται για τον πρώην πρίγκιπα.

Στοιχεία που καίνε

Ο έκπτωτος πρίγκιπας βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για την κακή διαχείριση δημόσιου αξιώματος, την περίοδο που ήταν ειδικός εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας, όπως καταδεικνύουν έγγραφα των «Αρχείων Επστάιν». Στις 7 Οκτωβρίου 2010, φέρεται να απέστειλε στον Αμερικανό χρηματιστή λεπτομέρειες για προγραμματισμένα επίσημα ταξίδια του ως εμπορικού απεσταλμένου στη Σιγκαπούρη, στο Βιετνάμ, στη Σενζέν της Κίνας και στο Χονγκ Κονγκ, όπου τον συνόδευαν επιχειρηματικοί συνεργάτες του Επστάιν. Στις 30 Νοεμβρίου 2010, φέρεται να προώθησε στον Επστάιν επίσημες εκθέσεις για τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες του είχαν αποσταλεί από τον τότε ειδικό βοηθό του, Αμίτ Πατέλ, μόλις πέντε λεπτά αφότου τις έλαβε.

Τα έγγραφα φαίνεται επίσης να δείχνουν ότι προώθησε στον Επστάιν πληροφορίες για επενδυτικές ευκαιρίες σε χρυσό και ουράνιο στο Αφγανιστάν. Βάσει των επίσημων κατευθυντήριων οδηγιών, οι εμπορικοί απεσταλμένοι έχουν καθήκον εμπιστευτικότητας σχετικά με ευαίσθητες εμπορικές ή πολιτικές πληροφορίες που αφορούν τις επίσημες επισκέψεις τους.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση που έχει αναλάβει την έρευνα, πραγματοποίησε έρευνες στην οικία του Αντριου στο Νόρφολκ και στην έπαυλη στο Royal Lodge, στην οποία διέμενε όταν ήταν πρίγκιπας, και κατάσχεσαν έγγραφα και φωτογραφίες. Η εν εξελίξει έρευνα έχει στόχο να καθορίσει αν μπορούν να στοιχειοθετηθούν επίσημες κατηγορίες εις βάρος του και να σχηματιστεί δικογραφία.

Η εκ νέου σύλληψή του δεν αποκλείεται να απαντήσει σε νέα ερωτήματα που θα προκύψουν, εντούτοις η προφυλάκισή του είναι μάλλον απίθανη. Πάντως, η κακοδιαχείριση δημοσίου αξιώματος, κατηγορία για την οποία ο Αντριου παραμένει ύποπτος, επισύρει ανώτατη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το αδίκημα τελείται όταν δημόσιος λειτουργός «εσκεμμένα παραλείπει να εκτελέσει το καθήκον του» ή «εσκεμμένα επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά», σε τέτοιο βαθμό που συνιστά κατάχρηση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τον κάτοχο του αξιώματος, χωρίς εύλογη δικαιολογία ή αιτιολόγηση.