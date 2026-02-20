Η ανακοίνωση της Pnat επισημαίνει ότι οι συλλήψεις έγιναν την Τρίτη και ότι η εισαγγελία σκοπεύει να ασκήσει δίωξη για «σύσταση συμμορίας με σκοπό την προετοιμασία εγκλημάτων σε βάρος προσώπων».

Σύμφωνα με την Pnat, ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας ομολόγησε ότι σκόπευε «να κλέψει ένα όπλο» και ότι είχε προμηθευτεί χημικά προϊόντα με σκοπό να πραγματοποιήσει «δοκιμές ανάφλεξης» στο σπίτι του. Η εισαγγελία ζήτησε να προφυλακιστεί ο «αρχηγός» και να αφεθεί ελεύθερος, υπό δικαστική επιτήρηση, ο δεύτερος 16χρονος, τον οποίο χαρακτηρίζει «ενήμερο για τα σχέδια» και πιθανόν ενθαρρυντή των βίαιων, ριζοσπαστικών πεποιθήσεων του φίλου του.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που επισημαίνει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία: στα τέλη του 2025 ο επικεφαλής της Pnat, εισαγγελέας Ολιβιέ Κριστάν, δήλωσε ότι «εδώ και τέσσερα-πέντε χρόνια, παρατηρούμε ότι ολοένα και νεότεροι άνθρωποι συλλαμβάνονται» ως ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες, πολλοί από τους οποίους είναι κάτω των 20 ετών ή ανήλικοι και, όπως συμπλήρωσε, «είναι κυρίως αγόρια, συχνά έχουν εγκαταλείψει το σχολείο».

Ο Κριστάν επισήμανε επίσης τον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών, υπογραμμίζοντας ότι «πλατφόρμες σαν το TikTok ή το Telegram έχουν αλγορίθμους που τους οδηγούν γρήγορα, όταν αναζητήσουν περιεχόμενο ακραίας βίας, σε υλικό τζιχαντιστικής φύσης». Το 2025, πρόσθεσε, ασκήθηκε δίωξη σε 22 ανηλίκους για τρομοκρατικές υποθέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου των ατόμων που ερευνήθηκαν την περασμένη χρονιά, στοιχείο που η Pnat χρησιμοποιεί για να καταγράψει την αύξηση των υποθέσεων με νεαρούς δράστες.