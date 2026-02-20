«Είναι βαθιά απογοητευτική η απόφαση», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει πως «ντρέπομαι για κάποιους δικαστές» επειδή «δεν έχουν το θάρρος να κάνουν αυτό που είναι σωστό» για τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τους τρεις δικαστές που ψήφισαν υπέρ των δασμών, ενώ είπε πως οι ξένες χώρες «που μας κοροϊδεύουν εδώ και χρόνια τώρα χορεύουν στους δρόμους. Δεν θα χορεύουν για πολύ, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Δικαστήριο «έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα», κλιμακώνοντας την κριτική του απέναντι στο ανώτατο δικαστικό σώμα μετά την ετυμηγορία που πλήττει τον πυρήνα της εμπορικής του πολιτικής.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η διοίκησή του θα καταφύγει σε εναλλακτικές λύσεις: «Θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές για τους δασμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «μπορεί να εισπράξουμε ακόμη περισσότερα χρήματα». Υποστήριξε επίσης ότι έχει την εξουσία να «διακόψει όλο το εμπόριο με μια χώρα» και ότι «μπορεί να επιβάλει εμπάργκο», αλλά το δικαστήριο του απαγορεύει να επιβάλλει δασμούς. «Μπορώ να κάνω οτιδήποτε θέλω να κάνω, αλλά δεν μπορώ να βάλω δασμούς», είπε.

Επικαλέστηκε τον Νόμο για την Επέκταση του Εμπορίου (Trade Expansion Act) καθώς και τον Νόμο περί Εμπορίου του 1974 και υποστήριξε ότι η απόφαση του Δικαστηρίου «έκανε πιο ισχυρή» τη δυνατότητά του να επιβάλλει δασμούς, προσθέτοντας ότι τα έσοδα από αυτούς «θα αυξηθούν».

Καταλήγοντας στις δηλώσεις του, ανακοίνωσε την επιβολή καθολικού δασμού 10% σε παγκόσμιο επίπεδο, επιπλέον των ήδη υφιστάμενων δασμών. Δήλωσε ότι με άμεση ισχύ παραμένουν σε ισχύ όλοι οι δασμοί που έχουν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας βάσει του Αρθρου 301, ενώ προανήγγειλε την έναρξη σειράς νέων ερευνών στο πεδίο του εμπορίου. Και πρόσθεσε: Δεν χρειάζομαι να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς.

Θυμίζουμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή με έξι ψήφους έναντι τρεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

«Είναι ντροπή»