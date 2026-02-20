Την Παρασκευή υο μεσημέρι υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του υπ. Πολιτισμού και του συλλέκτη για την απόκτηση της συλλογής των φωτογραφιών που αποτυπώνουν της τραγικές στιγμές πριν από την μαζική εκτέλεση Ελλήνων στην Καισαριανή από τους Ναζί. Η Λίνα Μενδώνη με δήλωσή της τονίζει ότι είναι αυθεντικές οι φωτογραφίες της Καισαριανής, ότι είναι 262 και ότι θα τις αγοράσει η Ελλάδα. Η συμφωνία επετεύχθη στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, μετά τη συνάντηση της ελληνικής αντιπροσωπείας με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε, βάζοντας φρένο στη διασπορά ενός αρχειακού συνόλου με ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό φορτίο. Η αντιπροσωπεία του υπουργείου εξέτασε το σύνολο της συλλογής, που αριθμεί 262 φωτογραφίες τραβηγμένες στην Ελλάδα την περίοδο 1943-1944, καθώς και έντυπα τεκμήρια. Η μακροσκοπική εξέταση από στελέχη του ΥΠΠΟ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την οριστική απόκτησή του από την ελληνική πλευρά. Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ «Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Καισαριανή: Το πρώτο μήνυμα του συλλέκτη για τις φωτογραφίες – «Συλλογή με 262 εικόνες, τις αγοράζει η Αθήνα», λέει το υπ. Πολιτισμού 20/02/2026 - 16:50

Την πρώτη του δήλωση για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στη Καισαριανή, έκανε ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κράνε. «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα. «Ήρθαμε σε συμφωνία. Δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα» ανέφερε στην ΕΡΤ μετά τη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.





Το παρασκήνιο Η συνάντηση με τα στελέχη του υπ. Πολιτισμού έγινε στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ στη Γάνδη. Σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, ο συλλέκτης δεν ήθελε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στο γραφείο του προκειμένου να μη δημοσιοποιηθούν προσωπικά στοιχεία. Συνολικά οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν έξι ώρες όπου αρχικά ξεκίνησε η διαπίστωση της γνησιότητας των φωτογραφιών. Αφού τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού πείστηκαν πως είναι αυθεντικές, υπογράφηκε το προσύμφωνο. Πλέον, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία που θα φέρει πίσω επίσημα όλα τα ντοκουμέντα. Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης

Η έδρα της εταιρείας του κατόχου των επίμαχων φωτογραφιών εντοπίστηκε σε μια περιοχή 30 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Γάνδης, και δεν πρόκειται για κάποιο φυσικό κατάστημα αντικών, αλλά για έναν ιδιωτικό χώρο, όπου ο ιδιοκτήτης διατηρεί το ηλεκτρονικό του κατάστημα.

Πρόκειται για έναν άνδρα, απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης, που πουλά κυρίως αντικείμενα και έγγραφα που αφορούν το Τρίτο Ράιχ. Φέρεται μάλιστα να έχει πουλήσει περίπου 47.000 αντικείμενα στα χρόνια που δραστηριοποιείται με αυτό το αντικείμενο.

Ο συλλέκτης, επιβεβαίωσε την κατοχή του αρχείου, ωστόσο προτιμά να τοποθετηθεί δημοσίως μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τη φλαμανδική εφημερίδα «Nieuwsblad», οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρίσεων φτάνει τις 1.000 ανά μήνα. Στις επίμαχες φωτογραφίες, ωστόσο, στο eBay κάποιες ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ.

Ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ και όχι μόνο μερικές φωτογραφίες, που περιλαμβάνει εικόνες από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στην Καισαριανή κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, βρίσκεται στα χέρια του Βέλγου συλλέκτη, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ενημέρωσε τον κ. Κακλαμάνη για την ύπαρξη αυτού του άλμπουμ και όχι μόνο των γνωστών μεμονωμένων φωτογραφιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Παρόλο που η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, οι αρχές φαίνεται να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης αυτού του σπάνιου ιστορικού τεκμηρίου με ιδιαίτερη προσοχή. «Η κυρία Μενδώνη μου είπε ότι υπάρχει η πληροφορία για το άλμπουμ, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Εν μέσω αυτής της διαδικασίας, ο κ. Κακλαμάνης χαρακτήρισε ως «έξυπνη κίνηση» του υπουργείου Πολιτισμού τον χαρακτηρισμό των φωτογραφιών ως πολιτιστικό μνημείο, κάτι που δημιουργεί νομική δέσμευση για τη διαχείριση του υλικού. Οι φωτογραφίες είχαν αρχικά δημοσιευτεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα από τον Βέλγο συλλέκτη, όμως μετά την αντίδραση των ελληνικών αρχών και την επιβολή νομικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αποσύρθηκαν από τη δημοπρασία. Όπως αναφέρθηκε, η διαδικασία πλέον προχωρά σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ των αρχών και του συλλέκτη, με στόχο την επιστροφή του υλικού στην Ελλάδα.