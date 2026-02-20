Συγκεκριμένα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή με έξι ψήφους έναντι τρεις ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει μονομερώς δασμούς σε σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου βάσει ομοσπονδιακού νόμου περί έκτακτων εξουσιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών που επέβαλε σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήρθε κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο σε κυβερνήτες. Μάλιστα ένας από τους συγκεντρωμένους φέρεται να αποκάλυψε ότι ο Τραμπ έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του. Σύμφωνα πάντως με ξένα ΜΜΕ αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν προετοιμαστεί για μια ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο, διαβεβαιώνοντας τον πρόεδρο ότι αν το δικαστήριο ακύρωνε τους δασμούς του, θα υπήρχαν άλλοι τρόποι για να τους εφαρμόσει. Ο πρόεδρος έχει διαμαρτυρηθεί οργισμένα σε ιδιωτικές συζητήσεις τις τελευταίες εβδομάδες ότι το Ανώτατο Δικαστήριο καθυστερούσε υπερβολικά να λάβει μια απόφαση, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που γνωρίζουν τις διαμαρτυρίες του.

To «όχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στους δασμούς Τραμπ

Νωρίτερα, το Aνώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάνθηκε κατά των δασμών που έθεσε σε ισχύ πέρσι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νόμος που κατοχυρώνει αυτούς τους δασμούς «δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς», αποφάνθηκε η πλειοψηφία του Δικαστηρίου με έξι έναντι τριών ψήφων.

Με την απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε δύο αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που έκριναν ότι ο IEEPA δεν εξουσιοδοτεί τους πιο σαρωτικούς από τους δασμούς του προέδρου, οπότε τους έκρινε παράνομους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να εφαρμόσει προσωρινά πολλά από τα σχέδιά του, ενώ προχωρούσαν οι νομικές διαδικασίες, ωστόσο η απόφαση να ακυρώσει τους δασμούς του Τραμπ σε σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι μέχρι στιγμής η σημαντικότερη ήττα της δεύτερης θητείας του.

Οι πιέσεις Τραμπ για τους δασμούς

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο για να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, καθώς και αυξημένους «ανταποδοτικούς δασμούς» σε βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, ο πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί αποτελούσαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς, όπως είπε, ήταν αναγκαίοι για την εξισορρόπηση των εμπορικών ελλειμμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν παγκόσμια πτώση των χρηματιστηρίων και σειρά αγωγών από μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υποστήριξαν ότι οι δασμοί έπληξαν τη λειτουργία τους και επιβλήθηκαν καταχρηστικά βάσει της έκτακτης νομοθεσίας. Ο Τραμπ ανακάλεσε επανειλημμένα ορισμένους από τους δασμούς και οι αγορές ανέκαμψαν.

Παράλληλα, ορισμένοι δικαστές εξέφραζαν προβληματισμό ότι μια απόφαση κατά του Τραμπ θα μπορούσε να υποχρεώσει τις ΗΠΑ να επιστρέψουν δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα δασμών, με πιθανό κίνδυνο ύφεσης.

Χρηματιστήριο: Η Ευρώπη γιορτάζει την απόρριψη των δασμών, το Παρίσι σημειώνει νέο ρεκόρ

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές γιορτάζουν μετά την απόσυρση των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, οι τομείς που είχαν πληγεί περισσότερο από τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ σημειώνουν ανάκαμψη. Ο δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,8%. Το Μιλάνο πρωτοστατεί (+1,4%). Το Παρίσι λάμπει (+1,1%), καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό 8.529 μονάδων. Το Λονδίνο, η Φρανκφούρτη (+0,6%) και η Μαδρίτη (+0,5%) επίσης σημειώνουν άνοδο. Οι μετοχές πολυτελείας επιδεικνύουν τις δυνάμεις τους (+3%).

Οι τράπεζες (+1,2%), οι ασφάλειες (+1,4%) και τα αυτοκίνητα (+0,7%) επίσης παρουσιάζουν καλές επιδόσεις. Στο μέτωπο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το δολάριο αποδυναμώνεται έναντι των κυριότερων νομισμάτων. Το ευρώ αυξάνεται στο 1,1787 έναντι του δολαρίου. Η λίρα και το ελβετικό φράγκο ενισχύονται επίσης. Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν ανεπηρέαστα από την απόφαση του Δικαστηρίου.

ΕΕ: «Αναμένουμε διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου»

«Σημειώνουμε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να διευκρινίσουμε ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ως απάντηση. Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από σταθερές και προβλέψιμες εμπορικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την κατάργηση των δασμών των ΗΠΑ από το Ανώτατο Δικαστήριο.