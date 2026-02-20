Σύμφωνα με δημοσίευμα του Radar Online, η επιχειρηματίας και influencer περνά πλέον περισσότερο χρόνο με τον ηθοποιό και εμφανίζεται να περιορίζει τις κοινές εξόδους με την παρέα της.

Η ίδια πηγή προσθέτει στοιχεία για την καθημερινότητα του ζευγαριού και την οργάνωση του χρόνου: «Οι βραδιές μόνο με κορίτσια έχουν γίνει σπάνιες. Κάθε φορά που ο Τίμι είναι απασχολημένος, τότε καλεί τις φίλες της. Πολλές γυναίκες ακολουθούν αυτό το μοτίβο, οπότε δεν είναι ότι οι φίλες της θα της γυρίσουν την πλάτη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες γκρίνιες και πληγωμένα συναισθήματα». Παράλληλα, πηγές από το US Weekly αναφέρουν ότι η σχέση έχει ωριμάσει και ότι το ζευγάρι έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να αρραβωνιαστεί μέσα στη χρονιά. Πριν από μερικές εβδομάδες έγινε επίσης γνωστό ότι οι δύο ζουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Σαλαμέ να εμπλέκεται ενεργά στην καθημερινότητα των παιδιών της Τζένερ, της 7χρονης Στόρμι και του 3χρονου Έιρ, που έχει αποκτήσει με τον Τράβις Σκοτ.

ΗΚάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έζησαν ένα τρυφερό ραντεβού στο Λος Άντζελες, μακριά από φίλους και οικογένεια. Το ζευγάρι δείπνησε στο Flour Pizza, το οποίο έκλεισε ειδικά για εκείνους το συγκεκριμένο βράδυ. Οι πόρτες παρέμειναν κλειστές για το κοινό και όσοι πελάτες ήθελαν πίτσα την παραλάμβαναν απευθείας από την είσοδο, χαρίζοντας στο ζευγάρι απόλυτη ιδιωτικότητα.