Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με μαρτυρίες και τηλεοπτικές αναφορές, ενώ οι πρόβες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Η Νικόλ βρισκόταν στο χώρο των backstage, όπου ο Τρύφωνας έκανε πρόβες και κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή του κομμωτή και έπεσε από μία σκαλωσιά.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου το σκυλί έπεσε από σκαλωσιά δύο μέτρων και σκοτώθηκε ακαριαία.

Από την πρώτη στιγμή το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στο χώρο των προβών και κινητοποίηση των παρευρισκομένων, ωστόσο οι ανακοινώσεις από την παραγωγή του J2US ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένες και δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα ή για ενδεχόμενες ενέργειες που ακολουθήθηκαν αμέσως μετά την πτώση.