H Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ανακοίνωσε οδηγίες για την είσοδο των φιλάθλων στον αυριανό τελικό (21/2, 20:00) ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στο final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας.