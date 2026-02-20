Ο ηθοποιός, γνωστός στο κοινό κυρίως για τον ρόλο του ως Δρ Μαρκ Σλόαν που εισήλθε στη σειρά στη δεύτερη σεζόν, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, μετά από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Η Ρέιβερ, που εντάχθηκε στο βασικό καστ στην έκτη σεζόν ως Δρ Τέντι Άλτμαν, κοινοποίησε δύο φωτογραφίες: μια από τα γυρίσματα με ιατρικές στολές και μια εκτός πλατό, σε κοινή έξοδο με την πρώην σύζυγο του Ντέιν, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ. Οι χαρακτήρες τους συνυπήρξαν για αρκετές σεζόν και είχαν κοινές βασικές ιστορίες στο νοσοκομείο, μέχρι την αποχώρηση του Ντέιν στις αρχές του ένατου κύκλου. Η ηθοποιός τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ο Έρικ ήταν ένα φως», προσθέτοντας: «Τον έβλεπες να λάμπει αβίαστα τόσο στο πλατό του “Grey’s” όσο και όταν ήταν με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια». Αναφερόμενη στο ταλέντο του, σημείωσε: «Στα γυρίσματα, το βλέμμα του άστραφτε και με μια σκανταλιάρικη έκφραση έλεγε την ατάκα με τέλειο κωμικό συγχρονισμό, που σε άφηνε άφωνο. Θα μας λείψεις». Κλείνοντας, απηύθυνε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του: «Η αγάπη μου και οι σκέψεις μου είναι με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια τους. Σας αγαπάμε».

Ο Έρικ Ντέιν είχε ανακοινώσει δημόσια τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο του 2025 και έκτοτε αξιοποίησε την προβολή του για να αναδείξει τη συζήτηση και την έρευνα γύρω από τη νόσο. Σε δημόσιες τοποθετήσεις και μέσα από την παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα τόνιζε την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και στήριξη των ασθενών, ενώ η διάθεσή του να μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του προσέλκυσε την προσοχή μέσων και οργανώσεων που ασχολούνται με την ALS. Στην καριέρα του περιλαμβάνονται επίσης άλλες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές δουλειές, όμως ο ρόλος του στο Grey’s Anatomy παραμένει ο πλέον αναγνωρίσιμος για το ευρύ κοινό. Ο ηθοποιός αφήνει πίσω την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις δύο κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια.