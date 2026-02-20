Αναλυτές εκτιμούν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία παραμένει εξαιρετικά απίθανη βραχυπρόθεσμα, καθώς το κύριο εμπόδιο παραμένει η αδυναμία ή απροθυμία της Μόσχας να δεχθεί ουσιαστικούς συμβιβασμούς. Η ρωσική πλευρά, σύμφωνα με εκθέσεις, επιμένει σε απαιτήσεις για παραχώρηση εδαφών και σε πολιτικούς όρους που θα εξασφαλίζουν φιλικές προς τη Ρωσία δομές στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους υπουργούς ότι δεν υπάρχει ορατή προοπτική για δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσινγκτον, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προετοιμασία για παρατεταμένη άμυνα. Η έκφραση «Όλοι έπαθαν σοκ», που αναφέρει το δημοσίευμα, περιέγραψε την αντίδραση των παρευρισκόμενων στο κλίμα της κλειστής συνάντησης. Οι Ρώσοι απαιτούν μεγαλύτερες γεωγραφικές παραχωρήσεις, ενώ υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι, όπως ο Σεργκέι Λαβρόφ, έχουν αποκλείσει την παροχή δυτικών εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία. Το Institute for the Study of War (ISW) επισημαίνει ότι οι επιδιώξεις του Κρεμλίνου υπερβαίνουν την απλή ανατροπή του Ζελένσκι και στοχεύουν σε δομικές αλλαγές στην ουκρανική πολιτική και στην εξασφάλιση μακροχρόνιας επιρροής.

Σε δημόσιες τοποθετήσεις προς το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τη γραμμή της ουκρανικής κυβέρνησης ότι είναι έτοιμη για «πραγματικούς συμβιβασμούς», αλλά όχι για συνθηκολόγηση. Ο ίδιος είπε ότι το Κίεβο δέχεται να συζητήσει «στη βάση του ‘μένουμε εκεί που βρισκόμαστε’», λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία κατέχει σχεδόν το 20% των εδαφών της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη ρωσική στάση «τρομοκρατική» και επισήμανε ότι ρητορική τύπου «είμαι πρόθυμος να μην σε σκοτώσω, αν μου δώσεις τα πάντα» δεν αποτελεί συμβιβασμό αλλά τελεσίγραφο. «Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς που σέβονται την ουκρανική κυριαρχία, την εδαφική μας ακεραιότητα, τον στρατό μας και τα παιδιά μας. Δεν είμαστε έτοιμοι για τελεσίγραφα από τον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι, διατυπώνοντας τις κόκκινες γραμμές της διαπραγματευτικής θέσης. Το πλαίσιο που περιγράφουν οι αποκαλύψεις της WSJ σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις του ISW επιβεβαιώνει την εκτίμηση πολλών αναλυτών ότι, όσο η Μόσχα επιμένει σε όρους που υπονομεύουν την ουκρανική κυριαρχία και όσο οι δυτικές εγγυήσεις παραμένουν αβέβαιες, η σύγκρουση κινείται προς ένα σενάριο μακροχρόνιας εμπλοκής και διαπραγματεύσεων χωρίς γρήγορη λύση. Η ένταση στις τριμερείς συνομιλίες έδειξε ότι οι διαπραγματεύσεις για ουσιαστικά θέματα ασφαλείας, όπως οι δεσμεύσεις για αμυντική βοήθεια και οι εγγυήσεις μη επέκτασης, παραμένουν αδιέξοδες. Στο Κίεβο, αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το σχέδιο τριετίας πρέπει να καλύψει τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα όσο και τη διατήρηση πολιτικής συνοχής, ενώ συνεχίζονται προσπάθειες για διπλωματικές πρωτοβουλίες προς τις δυτικές πρωτεύουσες. Η αναφορά της WSJ τροφοδοτεί συζητήσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το βαθμό δέσμευσης που μπορούν να αναλάβουν οι σύμμαχοι.