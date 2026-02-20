Σύμφωνα με το δικηγόρο του Αθανάσιο Τάρτη κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα στο οποίο περιγράφουν ότι όσα έγιναν ήταν σε θέση άμυνας και σε καμία περίπτωση δεν είχε προσχεδιάσει να σκοτώσει τον 43χρονο Έλληνα βαρυποινίτη.Μάλιστα ισχυρίζεται ότι το θύμα τον χρησιμοποίησε για να βρεθεί με τον Αρχιφύλακα επικαλούμενος ότι ήθελε να τον βοηθήσει για να βρει συνήγορο και έτσι βρέθηκαν όλοι μαζί στο Αρχιφυλακείο.

Ο δικηγόρο τους τόνισε ότι για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους έχουν ζητήσει να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις που έχουν δώσει στις ανακριτικές αρχές.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου στο lamiareport

O Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Σκυφτός και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να οδηγηθεί στο γραφείο του Ανακριτή.

Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας του δε γνώριζε για τις προθέσεις του θύματος και σοκαρισμένος παρακολούθησε να τον πυροβολεί ο 38χρονος ο οποίος βρισκόταν εκεί για να του μιλήσει για υπόθεση του.