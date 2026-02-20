Βίντεο ντοκουμέντο

Τα βήματα που έκαναν δράστης και θύμα προς την έξοδο της πτέρυγας, λίγο μετά η συνάντησή τους με τον κατηγορούμενο αρχιφύλακα και έναν συγκρατούμενό τους, και μετά το έγκλημα η αναστάτωση στις φυλακές, με δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους να έχουν μόλις ενημερωθεί γι’ αυτό που συνέβη και να κινούνται με γρήγορα βήματα στον διάδρομο.

Ακολούθησαν οι αντιφάσεις του αρχιφύλακα που συνελήφθη και πλέον κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, τόσο εκείνος όσο και ο καθ΄ ομολογίαν δράστης του φονικού.

Το χρονικό

Η δολοφονία σημειώθηκε στο πρώην αρχιφυλακείο, σε ένα σημείο «τυφλό» από κάμερες. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα πώς μπήκε το όπλο στις φυλακές. Πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες και πώς βρέθηκε στα χέρια του εκτελεστή;

Το έγκλημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Στις 18:49 κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς μέχρι εκείνη την στιγμή να προμηνύει κάτι αυτό που θα συνέβαινε. Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου και συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα που τους περίμενε. Στις 18:56 ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Ένα λεπτό πριν τις 19:00 το απόγευμα καταγράφονται δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να κινούνται στον διάδρομο με γρήγορα βήματα. Είχαν περάσει λίγα δευτερόλεπτα από την εκτέλεση του ισοβίτη και ορισμένοι τότε προσπαθούσαν να διαχειριστούν τη δύσκολη κατάσταση.

Ποιος είχε το όπλο του εγκλήματος και πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες που υπάρχουν στις πτέρυγες των φυλακών; Πώς έφτασε στα χέρια του καθ’ ομολογίαν δράστη; Τι συνέβη τις στιγμές που οι κάμερες των φυλακών ήταν αδύνατον να καταγράψουν τα όσα συνέβαιναν; Μία σειρά από πρόσωπα – κλειδιά φέρονται να έχουν καταθέσει πως ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας και το θύμα είχαν όλο και συχνότερες προστριβές το τελευταίο διάστημα. Ποιος κανόνισε τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο; Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι του ζήτησαν να κανονίσει ένα ραντεβού αλλά μάρτυρας αναφέρει πως άκουσε τους κρατούμενους να λένε ότι ο αρχιφύλακας τους ζήτησε να συναντηθούν.





Τρεις ώρες κράτησε η απολογία στον Ανακριτή Λαμίας, του 38χρονου Βούλγαρου βαρυποινίτη και καθ’ ομολογία δράστη του εγκλήματος μέσα στο Αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού την περασμένη Κυριακή (15/2/26).

Σύμφωνα με το δικηγόρο του Αθανάσιο Τάρτη κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα στο οποίο περιγράφουν ότι όσα έγιναν ήταν σε θέση άμυνας και σε καμία περίπτωση δεν είχε προσχεδιάσει να σκοτώσει τον 43χρονο Έλληνα βαρυποινίτη.Μάλιστα ισχυρίζεται ότι το θύμα τον χρησιμοποίησε για να βρεθεί με τον Αρχιφύλακα επικαλούμενος ότι ήθελε να τον βοηθήσει για να βρει συνήγορο και έτσι βρέθηκαν όλοι μαζί στο Αρχιφυλακείο.

Ο δικηγόρο τους τόνισε ότι για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους έχουν ζητήσει να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις που έχουν δώσει στις ανακριτικές αρχές.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου στο lamiareport

O Αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Σκυφτός και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στα δικαστήρια προκειμένου να οδηγηθεί στο γραφείο του Ανακριτή.

Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας του δε γνώριζε για τις προθέσεις του θύματος και σοκαρισμένος παρακολούθησε να τον πυροβολεί ο 38χρονος ο οποίος βρισκόταν εκεί για να του μιλήσει για υπόθεση του.