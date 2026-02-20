Η εξέλιξη αυτή ήρθε καθώς η εισαγγελέας δεν απάντησε στα εξώδικα των συγγενών, καθώς έλειπε από το γραφείο της. Κατά συνέπεια, ανακλήθηκε η παραγγελία που είχε εκδοθεί από τη Δευτέρα για έξι εκταφές, ενώ μία ακόμη ανάκληση φέρεται να προέκυψε από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας, όπου έγινε λόγος για προφορική ανάκληση της σχετικής εντολής.

Σε εκκρεμότητα το ζήτημα της εκταφής του Ντένι Ρούτσι

Υπενθυμίζεται ότι οι εκταφές αφορούν τις σορούς οκτώ θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Μάρθη, κόρη της κ. Καρυστιανού και του κ. Ψαρόπουλου, ο κ. Μπέζας, καθώς και η κ. Κοκάλλα, γονείς της Φραντζέσκας, που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο (21/2). Οι οικογένειες ζητούν να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ενώπιον δικαστηρίου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι σοροί να εξεταστούν εκεί, αίτημα που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει διατυπωθεί εγγράφως συνολικά από εννέα οικογένειες θυμάτων. Στο μεταξύ, σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της εκταφής του Ντένι Ρούτσι, καθώς η οικογένειά του δεν έχει για την ώρα καταθέσει σχετική προσφυγή και, ως εκ τούτου, δεν έχει προσδιοριστεί διαδικαστικά.