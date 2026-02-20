Ο μεγάλος γιος της σχεδιάστριας μόδας και του πρώην ποδοσφαιριστή είχε ανεβάσει τον Ιανουάριο stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά τα οποία εξηγούσε για ποιο λόγο έχει απομακρυνθεί από την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του πως προσπαθούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και να διαλύσουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.

Η ανάρτηση των γονέων έγινε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, με αφορμή τα 21α γενέθλια του μικρότερου γιου τους, Κρουζ Μπέκαμ. Στον λογαριασμό της Βικτόρια δημοσιεύθηκε βίντεο που συγκεντρώνει διάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή της οικογένειας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν. Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βικτόρια έγραψε: «Χρόνια πολλά Κρουζ. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για τον γλυκό, ευγενικό και ταλαντούχο νέο άντρα που έχεις γίνει. Έχεις δουλέψει τόσο σκληρά και έχεις μάθει την τέχνη σου. Ο κόσμος είναι πλέον μπροστά σου. Σε αγαπάμε πάρα πολύ», ενώ ο Ντέιβιντ σημείωσε: «Χρόνια πολλά για τα 21α γενέθλιά σου, μικρό μου αγόρι -όχι και τόσο μικρό πια. Το πράγμα για το οποίο είμαι πιο περήφανος είναι ο άνθρωπος και ο άντρας που έχεις γίνει. Είσαι ευγενικός, προσεκτικός και απίστευτα πιστός στην οικογένειά σου, στους φίλους σου και σε όλους γύρω σου κι αυτό σε κάνει έναν πραγματικά ξεχωριστό άνθρωπο. Βρίσκεσαι στο δικό σου ταξίδι στη ζωή, δουλεύεις σκληρά και παράλληλα το απολαμβάνεις κι αυτό είναι τελικά το νόημα της ζωής. Σε αγαπάμε πολύ, Κρούζι, και ελπίζουμε να έχεις την πιο υπέροχη μέρα, γιατί το αξίζεις. Με αγάπη, Μπαμπάς. @victoriabeckham Μπράβο μαμά που μεγάλωσες ακόμη έναν ξεχωριστό νέο άντρα».

Στο βίντεο εμφανίζονται πολλά στιγμιότυπα από οικογενειακές στιγμές, διακοπές και γιορτές. Σε ένα από τα πλάνα τα τρία αγόρια της οικογένειας ποζάρουν μαζί σε μικρή ηλικία, ενώ σε άλλη φωτογραφία τα αδέρφια μαζί με τον πατέρα τους, Ντέιβιντ Μπέκαμ, χαμογελούν στον φακό. Σε τρίτο στιγμιότυπο ο Κρουζ φαίνεται να κάνει θαλάσσιο σπορ μαζί με τον αδερφό του σε ταξίδι που είχαν κάνει στο παρελθόν.