Αναλυτικά οι αποφάσεις:
«Απαλλάσσει την ΠΑΕ ΑΕΚ της αποδιδόμενης πειθαρχικής παράβασης. Κηρύσσει τον πρώτο εγκαλούμενο, Μάριο Ηλιόπουλο πειθαρχικώς ελεγκτέο για την αναλυτικά περιγραφόμενη στο σκεπτικό της παρούσας πειθαρχική παράβαση (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ και 26 περ. Α του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ). Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (αγώνας ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για το πρωτάθλημα της Super League 1 στις 1-2-2026)».
Ειδήσεις Σήμερα
- Βασίλης Σπανούλης: Δεν ήμουν ο πιο ταλαντούχος παίκτης, αλλά ήξερα να διαχειρίζομαι κάθε κατάσταση
- ΗΠΑ: «Όχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στους δασμούς Τραμπ – Τι σημαίνει η απόφαση
- Έρικ Ντέιν: Ραγίζει καρδιές το μήνυμα της συμπρωταγωνίστριάς του από το Grey’s Anatomy, Κιμ Ρέιβερ για τον θάνατό του – «Τον έβλεπες να λάμπει…»